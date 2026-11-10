Noche de las Estrellas suma 4.5 millones de asistentes, pero no mide su impacto científico

Después de 17 ediciones, la Noche de las Estrellas acumula una asistencia estimada de 4.5 millones de personas, ha pasado de 26 a 128 sedes y ha movilizado a alrededor de 100 mil voluntarios. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, sus organizadores reconocieron que no han realizado una evaluación formal para determinar cuántas vocaciones científicas ha contribuido a despertar.

Aunque investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tienen testimonios de jóvenes que, después de participar en estas jornadas, se interesaron por carreras científicas y tecnológicas, no existe un seguimiento académico que permita medir el impacto educativo del encuentro.

“Lo hemos pensado, no lo hemos llevado a cabo”, reconoció José Franco, coordinador de la Noche de las Estrellas, durante la presentación de la edición 18, que se realizará este sábado 14 de noviembre y para la cual se espera una asistencia de alrededor de 100 mil personas únicamente en Ciudad Universitaria.

El crecimiento del encuentro también ha planteado retos logísticos. El año pasado, la concentración de visitantes provocó el colapso de avenida Insurgentes, situación que llevó a las autoridades universitarias a reforzar la coordinación con el gobierno capitalino para evitar que se repita.

Para esta edición, la UNAM desplegará un operativo con vigilancia mediante videocámaras, dos centros de mando instalados en los extremos de Las Islas y entre 300 y 400 trabajadores de las áreas de seguridad universitaria, movilidad y Protección Civil.

En esos puntos habrá personal para atender a los asistentes y coordinar la respuesta ante cualquier incidente. También se instalarán dos puntos de atención médica y alrededor de 100 baños portátiles distribuidos en los costados de Las Islas.

En materia de movilidad, se habilitarán cinco mil cajones de estacionamiento en 21 espacios: 14 cercanos a Las Islas y siete en el Estadio Olímpico Universitario. Operarán de las 14:00 a las 22:30 horas, con un costo de 50 pesos por vehículo.

Además, habrá tres rutas especiales de Pumabús para conectar los accesos, el Metro Universidad y los estacionamientos, con servicio de las 14:00 a las 23:00 horas. Las autoridades pidieron a los visitantes compartir automóvil y evitar estacionarse sobre Insurgentes y avenida Universidad.

El secretario general de la Universidad, Javier de la Fuente, explicó que la expectativa de 100 mil personas no significa que todas permanezcan al mismo tiempo en el recinto. Las actividades se desarrollarán de las 15:00 a las 22:00 horas y la organización espera que los asistentes permanezcan entre dos y tres horas, de modo que haya rotación de visitantes.

Entre las recomendaciones se encuentran no llevar mascotas y evitar objetos que puedan representar riesgos, como envases de vidrio, aerosoles y artículos punzocortantes.

La edición de este año tendrá como eje la línea de 21 centímetros del hidrógeno, una señal que permite estudiar el material interestelar y conocer mejor la estructura y evolución del universo.

En Ciudad Universitaria se instalarán 68 carpas temáticas, cuatro planetarios y más de 200 telescopios. El programa incluye dos conferencias magistrales y otras 15 charlas sobre materia oscura, exoplanetas, historia de la astronomía y otros temas, además de talleres, experimentos y actividades artísticas.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tendrá actividades en el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozómoc. En el planetario se ofrecerán 34 actividades distribuidas en cinco espacios, entre talleres, experimentos, robótica, teatro y conferencias.

La celebración tendrá 128 sedes: 124 en México y cuatro en Guatemala, Costa Rica y Colombia. La entrada a todas las actividades será gratuita.