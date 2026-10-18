La lluvia de meteoros Oriónidas es uno de los fenómenos astronómicos más esperados de octubre. Cada año, este espectáculo ofrece la oportunidad de observar destellos luminosos en el cielo nocturno, producto de pequeñas partículas que entran en la atmósfera terrestre.

Su origen está relacionado con el cometa Halley, uno de los cuerpos celestes más conocidos del Sistema Solar.

En 2026, las Oriónidas alcanzarán su máximo de actividad durante la segunda mitad de octubre. Aunque no es posible garantizar cuántos meteoros verá cada persona, elegir un lugar oscuro y el horario adecuado puede mejorar la experiencia.

La NASA recomienda prestar atención a las condiciones del cielo, pues la luz de la Luna puede dificultar la observación de los destellos más débiles.

Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: ¿cuándo y a qué hora verla en México? Canva

¿Cuándo y a qué hora ver la lluvia de meteoros Oriónidas 2026 en México?

La lluvia de meteoros Oriónidas alcanzará su máximo de actividad durante la noche del 21 al 22 de octubre de 2026. El fenómeno permanecerá activo del 2 de octubre al 7 de noviembre, por lo que también será posible observar algunos meteoros durante las madrugadas cercanas a la fecha principal.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señala que el máximo ocurrirá alrededor del mediodía del 21 de octubre. Sin embargo, esto no significa que el mejor momento para observar las estrellas fugaces sea durante el día, cuando la luz solar impide distinguirlas.

En México, la recomendación es mirar el cielo durante la madrugada del jueves 22, en las horas anteriores al amanecer y después de la puesta de la Luna. El horario preciso dependerá de la localidad, pues la salida y la puesta del satélite natural cambian según la ubicación geográfica.

Las Oriónidas tienen un máximo amplio, de modo que la actividad no se concentra en un instante específico. Por ello, las madrugadas cercanas al 21 de octubre ofrecen otras oportunidades para apreciar el fenómeno.

Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: ¿cuándo y a qué hora verla en México? Canva

¿A qué hora será el mejor momento para observar las Oriónidas?

Las horas previas al amanecer serán las más favorables para observar las Oriónidas en 2026, en particular cuando la Luna ya se haya ocultado y el cielo recupere oscuridad.

Según la NASA, estas estrellas fugaces pueden observarse después de la medianoche y hasta el amanecer. La agencia espacial recomienda buscar un sitio alejado de las luces artificiales, permitir que los ojos se adapten a la oscuridad y mantener la vista en una amplia zona del cielo.

La Luna creciente gibosa será un factor importante durante esta edición, pues su brillo ocultará algunos meteoros menos luminosos. Por eso, conviene consultar el horario de la puesta lunar correspondiente a la ciudad desde la que se realizará la observación.

No es necesario esperar una lluvia continua de destellos. Los meteoros pueden aparecer de forma irregular y dejar intervalos sin actividad visible. La paciencia será importante para aumentar las posibilidades de apreciar alguno.

Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: ¿cuándo y a qué hora verla en México? Canva

¿Dónde ver la lluvia de estrellas Oriónidas y qué necesitas para observarla?

Para observar las Oriónidas, lo más importante es encontrar un espacio oscuro, con el horizonte despejado y lejos de la iluminación de las grandes ciudades. Las zonas rurales y los lugares abiertos ofrecen mejores condiciones que las calles iluminadas o los espacios rodeados de edificios.

No necesitas un telescopio ni binoculares. De hecho, la NASA recomienda observar a simple vista, ya que los meteoros pueden atravesar distintas regiones del cielo y no aparecen únicamente cerca de una constelación.

Orión sirve como referencia para identificar el radiante, la región desde la que parecen surgir las estrellas fugaces. Sin embargo, no es necesario mirar directamente hacia ella: los meteoros pueden recorrer otras zonas del firmamento.

Para disfrutar mejor del fenómeno, toma en cuenta estas recomendaciones:

Busca un lugar oscuro: aléjate de las farolas, los anuncios luminosos y los edificios que bloqueen la vista.

Consulta el pronóstico del tiempo: las nubes pueden impedir la observación.

Evita las pantallas: la luz del celular dificulta la adaptación de los ojos a la oscuridad.

Lleva ropa abrigadora: las temperaturas pueden descender durante la madrugada.

Ten paciencia: permanece atento al cielo durante un periodo prolongado.

También es importante elegir un sitio seguro y accesible, especialmente si planeas salir durante la noche.

Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: ¿cuándo y a qué hora verla en México? Canva

¿Cuántos meteoros se podrán ver por hora durante las Oriónidas 2026?

La tasa estimada para las Oriónidas es de entre 10 y 20 meteoros por hora bajo condiciones ideales. El INAOE calcula una tasa máxima observable cercana a los 15 meteoros por hora, aunque la cifra real puede variar según las condiciones del cielo y el lugar de observación.

Esto no significa que todos los observadores verán 15 estrellas fugaces cada hora. La contaminación lumínica, la nubosidad y el brillo de la Luna pueden reducir considerablemente la cantidad de destellos visibles.

Otro aspecto que distingue a las Oriónidas es su velocidad. La NASA explica que sus meteoros ingresan en la atmósfera terrestre a unos 66 kilómetros por segundo. Algunos dejan estelas luminosas que permanecen durante unos segundos después de que el meteoro desaparece.

Por esta razón, las Oriónidas pueden ofrecer destellos breves y sorprendentes, aunque no siempre resulta sencillo anticipar cuándo aparecerán. La mejor estrategia es observar desde un sitio oscuro y aprovechar las horas anteriores al amanecer.

Lluvia de meteoros Oriónidas 2026: ¿cuándo y a qué hora verla en México? Canva

¿Qué relación tienen las Oriónidas con el cometa Halley?

Las Oriónidas se originan en los restos que el cometa Halley deja a lo largo de su recorrido alrededor del Sol. Cada vez que la Tierra atraviesa esa región del espacio, algunas partículas entran en la atmósfera y producen los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

De acuerdo con la NASA, el cometa Halley tarda aproximadamente 76 años en completar una órbita alrededor del Sol. Su última aparición desde la perspectiva terrestre ocurrió en 1986 y se espera que vuelva a ser visible en 2061.

El mismo cometa también es responsable de otra lluvia de meteoros: las Eta Acuáridas, que alcanzan su máximo en mayo. Las Oriónidas, por su parte, aparecen en octubre y reciben su nombre de la constelación de Orión, una referencia visual que permite identificar su radiante.

Aunque se les conoce popularmente como estrellas fugaces, estos destellos no proceden de estrellas. Son partículas de polvo y fragmentos cometarios que se calientan al atravesar la atmósfera terrestre a gran velocidad.

La lluvia de meteoros Oriónidas representa una oportunidad para acercarse a la astronomía sin necesidad de equipo especializado. Con un cielo despejado, un lugar seguro y poca iluminación artificial, observar este fenómeno puede convertirse en una experiencia para apreciar de otra manera el cielo nocturno y conocer los procesos que ocurren más allá de nuestro planeta.