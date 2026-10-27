Frustran envío de 5 tortugas endémicas de México a Malasia; iban envueltas en calcetines

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cinco ejemplares de tortuga casquito cora (Kinosternon cora) en una empresa de paquetería de la Ciudad de México, donde serían enviados a Malasia, ocultos en un paquete declarado como un envío de estatuillas y objetos decorativos de plástico.

De acuerdo con la dependencia, la intervención se realizó luego de que personal de la empresa alertara sobre un paquete que presuntamente contenía ejemplares de vida silvestre sujetos a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tras recibir el aviso, inspectores de la Profepa acudieron al establecimiento para revisar el contenido del envío. Durante la inspección encontraron cinco tortugas, cada una introducida en un calcetín negro, con lo que se confirmó la presencia de ejemplares de fauna silvestre en el paquete.

La especie está protegida contra el comercio internacional con fines comerciales. Cortesía

La tortuga casquito cora es una especie endémica del occidente de México y se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que agrupa a las especies más amenazadas y restringe su comercio internacional, salvo las excepciones previstas en la propia convención.

Ante estos hechos, la autoridad ambiental procedió al aseguramiento precautorio de los cinco ejemplares, que fueron trasladados a las oficinas de la Profepa en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La dependencia informó que buscará un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) para mantener a las tortugas bajo resguardo y garantizar su atención.

La Profepa señaló que mantendrá de manera permanente las acciones de inspección, vigilancia y protección de la vida silvestre, con el objetivo de combatir el comercio y el tráfico ilegal de especies.