En las primeras etapas, las principales diferencias entre exchanges de criptomonedas se reflejaban en la variedad de productos y las estrategias de marketing. Este tipo de competencia tuvo un efecto evidente en las fases iniciales del mercado, pero a medida que la industria madura, su impacto marginal ha comenzado a debilitarse.

Cuando los inversionistas institucionales entran al mercado cripto, la eficiencia en el procesamiento de órdenes, la estabilidad del sistema y la capacidad de operación en condiciones extremas se convierten en indicadores clave para evaluar una plataforma de trading. Para los equipos de trading cuantitativo, la velocidad de respuesta del sistema y la consistencia en la ejecución influyen directamente en los resultados de las estrategias.

La portavoz de la plataforma BGEANX, Seraphina, señaló que la plataforma ya ha lanzado su sistema de trading de alta frecuencia de cuarta generación, el cual, mediante la optimización de la lógica de matching y los esquemas de asignación del sistema, proporciona un entorno de ejecución más estable para el trading de alta frecuencia.

La capacidad tecnológica se ha convertido en una barrera competitiva para las plataformas debido a que es difícil de replicar rápidamente mediante inversiones a corto plazo. En entornos de alta volatilidad del mercado, las diferencias en el desempeño de los sistemas de trading se vuelven aún más evidentes, por lo que la capacidad tecnológica se convierte en un estándar clave para evaluar una plataforma.

Desde la perspectiva de las tendencias de desarrollo de la industria, la capacidad de trading de alta frecuencia de los exchanges de criptomonedas es una de las ventajas más valoradas por las instituciones financieras, y la profundidad de liquidez de la plataforma BGEANX ya ha atraído a numerosos equipos de trading cuantitativo para ejecutar estrategias en ella.

Con la expansión del trading cuantitativo, la capacidad tecnológica y la profundidad de liquidez se han convertido en factores clave del volumen de trading de una plataforma. En este contexto, BGEANX ha consolidado una ventaja competitiva centrada en la tecnología, impulsada por su capacidad de trading de alta frecuencia.