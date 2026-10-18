Nacional Monte de Piedad reabre sus sucursales con nuevas condiciones

Con la reapertura de sus sucursales, Nacional Monte de Piedad puso en marcha un esquema especial de apoyo para las personas que mantienen empeños vigentes, con el objetivo de facilitar la regularización de sus préstamos y dar continuidad a sus trámites.

Entre las medidas destaca un periodo de 45 días sin cobro de intereses, durante el cual los clientes podrán ponerse al corriente en sus pagos. Adicionalmente, la institución estableció una tasa de interés mensual fija preferencial de 3.9%, así como descuentos en intereses que serán determinados de acuerdo con las características de cada contrato.

El plan también contempla la eliminación temporal de algunas comisiones y la posibilidad de acceder a refrendos adicionales para aquellos contratos que hayan agotado esta opción o que originalmente no la incluyeran. Los clientes podrán conocer el detalle de los beneficios aplicables directamente en sucursal.

Para facilitar los trámites, los usuarios podrán agendar su cita aquí antes de acudir a una sucursal.

La atención al público se brinda de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Con el restablecimiento de sus operaciones, Nacional Monte de Piedad busca acompañar a sus clientes en la regularización de sus empeños y ofrecer alternativas que les permitan recuperar estabilidad financiera, manteniendo el acceso a una de las opciones de crédito más utilizadas por millones de mexicanos.