Museos y Zonas Arqueológicas registran 57 millones de visitantes de 2024 a 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, recinto que se suma a la red de museos y zonas arqueológicas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró que de 2024 a 2026, se registraron 57 millones 475 mil 583 de visitantes y turistas.

“Cada una de las comunidades y pueblos en su gran mayoría tienen textiles que vienen algunos del origen de antes de la llegada de los españoles y otras que se elaboraron posteriormente, incorporando otras técnicas. Y lo que queremos es que todas ellas sean mostradas en el museo, los que ya existen como exposición permanente y exposiciones temporales vinculados con los pueblos vivos (...) El objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes lo elaboran vivan con bienestar por su trabajo”, puntualizó.

La Mandataria federal argumentó que los textiles muestran la riqueza cultural del país, por esta razón, con la apertura de este museo y a través de la marca Original, se busca su reivindicación en todo el país y en el exterior.

La Jefa del Ejecutivo Federal anunció que en la exposición hay piezas que pertenecieron a ella y a su mamá, la doctora Annie Pardo Cemo.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza detalló que los 57 millones 475 mil 583 de visitantes representan un crecimiento de 18% en los últimos dos años.

SE ABREN EXPOSICIONES Y RECORRIDOS EN EL MARCO DEL MUNDIAL SOCIAL

La secretaría de Cultura informó que como parte del Mundial Social se abren, en museos y zonas arqueológicas, exposiciones y recorridos para mostrar la riqueza cultural de México.

Algunos de los museos y las exposiciones que se presentan son: Museo del Templo Mayor: El juego de pelota en Tenochtitlán; Museo Nacional de Antropología: Futbol 2026. Annie Leibovitz y TLACHTLI: Espacios de juego sagrado Santiago Arau; Museo de Arte Moderno: La Colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950; Museo Tamayo de Arte Contemporáneo: Tamayo Horizontes; Museo de Palacio de Bellas Artes: Roberto Montenegro. Muralismo fuera de la norma y AztLÁn, túnel del tiempo; Museo Nacional de Arte: México: Ruta y destino.