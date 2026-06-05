​Mundial y derrama económica pueden generar una ilusión de fortaleza empresarial, advierte Ángel Estrada

CIUDAD DE MÉXICO. – Las crisis económicas no destruyen los negocios sanos, sino que exponen las deficiencias de aquellos que se expandieron sin bases sólidas. Así lo advirtió el doctor Ángel Virgilio Estrada Berlanga, empresario regiomontano, ingeniero por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El especialista, quien también es atleta de alto rendimiento y fundador de firmas como Spotled y Kronos Force Gym, señaló que el dinamismo previo del mercado ocultó fallas estructurales que hoy comienzan a hacerse visibles.

El entorno actual, según organismos como el Banco Mundial, muestra señales de desaceleración económica y presiones inflacionarias en distintos mercados. Ante este panorama, Estrada Berlanga afirmó que muchas organizaciones confundieron velocidad con solidez. Desde su experiencia en los sectores de tecnología, fitness y salud, el investigador señaló que la falta de rentabilidad operativa y la dependencia excesiva al crédito emergen ahora como debilidades críticas dentro del sector productivo.

Esta situación coincide con la fiebre del Mundial de Futbol, temporada que suele impulsar el consumo en diversos sectores económicos. Organismos empresariales han señalado que eventos de esta magnitud generan incrementos significativos en la actividad comercial, el turismo y el consumo. Sin embargo, Estrada Berlanga advirtió que el aumento temporal de las ventas no garantiza una mejora sostenible en la salud financiera de las organizaciones cuando no existen controles adecuados, disciplina operativa y capacidad de ejecución.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado que las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas mantienen rezagos de productividad frente a corporativos globales. A su vez, estudios de McKinsey & Company muestran que una parte importante de las transformaciones empresariales fracasa debido a problemas relacionados con la ejecución. Para Estrada Berlanga, el auge comercial generado por grandes eventos puede ocultar temporalmente deficiencias operativas, financieras y estratégicas que resurgen una vez que las condiciones extraordinarias desaparecen.

Para superar la volatilidad, el investigador propuso “El Quinto Elemento”, un modelo conceptual derivado de su tesis doctoral sobre insolvencia empresarial, el cual coloca al liderazgo como el eje que convierte recursos en resultados sostenibles. “La presión económica no crea fragilidad; revela la estructura que cada organización construyó”, concluyó Estrada Berlanga, quien instó a los directivos a fortalecer la disciplina operativa, la capacidad de ejecución y la toma de decisiones para asegurar la permanencia de sus organizaciones.