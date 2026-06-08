Ante Mundial 2026, OPS llama a reforzar vacunación contra sarampión

De cara al Mundial de Futbol 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a las personas que viajarán a alguno de los tres países anfitriones tomar precauciones para evitar contagiarse de sarampión.

Señaló que la principal medida de protección es vacunarse al menos dos semanas antes del viaje para que el organismo genere anticuerpos frente a esta enfermedad viral.

“Antes del primer pitazo: vacúnese. Consulte su estado de vacunación y vacúnese al menos dos semanas antes de viajar. Algunas vacunas requieren tiempo para generar protección o se administran con más de una dosis”, señaló el organismo internacional.

En su documento denominado Recomendaciones de salud pública para viajeros que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con salud ganamos todos, la OPS enfatizó que México, Estados Unidos y Canadá registran brotes de sarampión, por lo que existe riesgo de contagio, sobre todo al asistir a eventos masivos.

“Primera jugada: verifique su protección contra el sarampión. La región de las Américas registra un aumento importante de casos de sarampión, incluyendo a los tres países sede.

“Es una de las enfermedades más contagiosas: en espacios con alta densidad de personas, el riesgo de exposición es significativo para quienes no están protegidos”, se lee en el documento.

Si no se está seguro del historial de vacunación, la OPS sugirió consultar con un profesional de la salud antes de realizar el viaje.

“En la mayoría de los países de las Américas se recomiendan dos dosis de la vacuna triple viral (SRP: sarampión, paperas y rubéola) para lograr una protección completa.

“Tenga en cuenta que los requisitos de vacunación y las pautas de inmunidad varían según la edad y el país. Si no está seguro de su historial de vacunación o de su nivel de inmunidad, consulte con un profesional de la salud antes de viajar”.

¿Qué países tienen más casos de sarampión?

De acuerdo con la OPS, México encabeza la lista de los cuatro países de la región de las Américas que concentran el mayor número de contagios de sarampión.

Según los últimos datos de la Secretaría de Salud, de febrero del año pasado al corte del 5 de junio de 2026, la cifra total de casos fue de 18 mil 92.

En segundo lugar se encuentra Guatemala; le siguen Estados Unidos y, en cuarto sitio, Canadá, que en noviembre del año pasado perdió su certificación de país libre de sarampión al registrar una transmisión continua del virus durante más de 12 meses.

Cabe señalar que será el próximo noviembre cuando la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita de la OPS evalúe el desempeño de México para frenar la propagación de esta enfermedad viral y, en consecuencia, decida si mantiene o retira la certificación con la que cuenta actualmente.