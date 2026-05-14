Imagen Insurance Summit 2026: Apuestan por coberturas personalizadas

Innovación de productos y servicios relacionados al seguro fue el nombre de la tercera mesa de la edición 2026 del Imagen Insurance Summit en la que los expertos del sector hablaron sobre la ventaja que representa para el cliente y las propias compañías, el recibir coberturas cada vez más personalizadas, de acuerdo a las necesidades de las nuevas generaciones, en un mercado competitivo y los retos que implica el desarrollo tecnológico y el avance de la ciencia.

José Arturo Fernández Llamosas, director ejecutivo comercial de ANA Seguros, comentó que en México y en el mundo, los riesgos van cambiando, lo mismo que la conducta de los asegurados.

Hasta hace unos años había una obsesión por la propiedad de un automóvil, ahora en las grandes ciudades la gente ya no quiere un coche y, o lo renta por un tiempo, se mueve en transporte público o en bicicletas eléctricas, lo que obliga a pensar en nuevas formas de protección.

Los riesgos han ido cambiando y transformándose en los últimos años

Cristina Carrillo, directora comercial de Insignia Life se refirió al compromiso de lograr coberturas personalizadas, particularmente de quienes se protegen con un seguro de vida.

“Los riesgos han ido cambiando y transformándose en los últimos años. Desde el seguro de vida hemos visto tres grandes riesgos: el riesgo a la etapa de retiro, el estar suficientemente preparado para esa etapa, financieramente hablando; riesgos de longevidad, que vivamos más y hay un gran riesgo en términos de incertidumbre, diseño de soluciones que con productos se atiendan estas necesidades con productos flexibles”

Total experience gracias a la IA

En su oportunidad, Armando de Abreu Trivellato, head of growth de Atento, una compañía dedicada a brindar opciones de protección y gestión a personas y empresas, afirmó que a través de la inteligencia artificial ofrecen una total experience en cuanto a ofertas específicas a los clientes. “En Atento llevamos 26 años sirviendo a las aseguradoras, es el segundo segmento más importante para nosotros. 95 centros en 17 países enfocado en Latinoamérica, en México tenemos 15 centros”

Los panelistas expresaron a Rafael Rebollar, moderador de la mesa, la necesidad de usar nuevas herramientas.

*mcam