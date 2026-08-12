Mueren 10 personas por calor en una semana y suman 75 decesos en México

Al corte del 5 de agosto, los fallecimientos por calor aumentaron a 75, debido a que en una semana murieron 10 personas, lo cual representó una letalidad de 4.63 por ciento, informó la Secretaría de Salud. Setenta defunciones ocurrieron por golpe de calor y 5 por deshidratación.

En el informe semanal “Daños a la salud por temperaturas naturales extremas”, se detalló que los decesos ocurrieron en 18 estados.

Baja California encabezó la lista de las seis entidades con el mayor número, al reportar 21 muertes.

Le siguieron Sonora, con 17; Veracruz, con 5; y, con 4 muertes cada uno, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.

Se incrementan casos por golpe de calor

La dependencia federal agregó que, hasta la semana epidemiológica número 30, se han registrado mil 618 casos de personas que recibieron atención por afectaciones debido a las altas temperaturas, es decir, 132 más con respecto al último registro.

Con 914 casos, el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente. Le siguieron las personas que presentaron deshidratación, con 641 atenciones, a lo que se sumaron 63 pacientes que sufrieron quemaduras.

Reiteran llamado a no exponerse al sol

Ante el aumento de casos por golpe de calor, la Secretaría de Salud reiteró las siguientes recomendaciones:

-Evitar el sol durante los horarios de mayor intensidad, es decir, entre las 11:00 y las 16:00 horas.

-Vigilar a niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos, ya que son más susceptibles a padecer un golpe de calor.

Especial

-No dejar niños o mascotas dentro del auto.

-Buscar atención médica si se presentan síntomas como temperatura corporal alta, piel enrojecida, mareos, vómitos, estado de confusión, desmayos, dolor de cabeza intenso, respiración rápida, entre otros.

-Aplicar bloqueador solar.

-Usar ropa de colores claros y que sea ligera. Usar sombrero o gorra para cubrir la cabeza.

-Mantener una hidratación constante con agua natural o, si es necesario, utilizar sales de rehidratación oral para recuperar líquidos y minerales.