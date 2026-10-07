Seleccionados mexicanos del América regresaron directo al entrenamiento en Coapa 

Sin descanso tras la Fecha FIFA. En América dispusieron rápidamente de sus tres jugadores que acudieron al llamado de la Selección Mexicana.

El volante Isaías Violante y los defensas Israel Reyes y Dagoberto Espinoza, procedentes de Los Ángeles, California, aterrizaron en la capital cerca de los 18:00 horas. Sin embargo, ya tenían en su agenda el reportar en Coapa.

Isaías Violante, medio ofensivo de las Águilas del América, reportó al entrenamiento vespertino en Coapa. Club América

Los tres americanistas de inmediato se pusieron a las órdenes del DT Guillermo Alamada y de su cuerpo técnico, en el entrenamiento vespertino, de acuerdo a las imágenes que el club publicó esta noche en redes sociales.

De los convocados, Israel Reyes fue el que más actividad tuvo de la gira por Estados Unidos. El defensa central jugó completos los duelos ante Colombia, Estados Unidos y Chile; contra Perú no tuvo actividad.

Óscar Perea se toma un descanso

Quien no apareció en la galería de imágenes del Club América fue el volante Óscar Perea. El futbolista procedente de un vuelo de Miami llegó antes que los otros americanistas, a las 17:00 horas. El colombiano fue convocado por su selección durante la fecha FIFA; sin embargo, el DT Néstor Lorenzo no lo utilizó ni un minuto en los tres juegos.

"Físicamente estoy bien, para iniciar el entrenamiento mañana", dijo Óscar Perea, en el aeropuerto capitalino. Cabe destacar que arribó con otros seleccionados colombianos que militan en la Liga MX: Álvaro Angulo (Pumas) y Kevin Mier (Cruz Azul).

América retoma la actividad de la Liga MX como sublíder, este sábado 10 de octubre. En los festejos por el aniversario 110 del club recibirá a los Rayados de Monterrey, en el Estadio Banorte.