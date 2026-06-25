Morena en tercer día de registro para aspirantes suma 124

Morena informó que hasta el inicio del tercer día del proceso de inscripción se habían registrado 124 aspirantes para contender por la coordinación estatal de los Comités en Defensa de la Soberanía Nacional y la Transformación, una de las etapas clave en la definición de liderazgos territoriales rumbo a los próximos procesos políticos en diversas entidades del país.

La cifra fue dada a conocer por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, quien destacó que el procedimiento se desarrolla bajo criterios de transparencia, participación abierta y confianza entre quienes buscan representar al movimiento en los estados convocados.

Los registros forman parte de la estrategia organizativa de Morena para fortalecer su estructura territorial y consolidar la presencia política del partido en las entidades donde se renovarán espacios de representación y coordinación política.

Mayoría de los registros se realizó por vía digital

De acuerdo con la información oficial, de los 124 registros contabilizados hasta ahora, un total de 91 aspirantes completaron el trámite mediante la plataforma digital habilitada por Morena, mientras que 33 personas acudieron de manera presencial para formalizar su inscripción.

La dirigencia nacional destacó que el sistema electrónico ha permitido agilizar el proceso y ampliar la participación de militantes y simpatizantes interesados en competir por las coordinaciones estatales.

A esta cifra se suman además los registros impulsados por los partidos aliados de la coalición gobernante, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyos perfiles también participarán en la definición de candidaturas y coordinaciones territoriales.

Michoacán, Nayarit y Nuevo León concentran la atención

Citlalli Hernández explicó que la jornada de este jueves está destinada al registro de aspirantes correspondientes a Michoacán, Nayarit y Nuevo León, tres entidades que concentran parte importante del interés político debido a la relevancia de sus procesos locales y al peso electoral que representan para Morena.

La dirigente adelantó que en los próximos días continuará el calendario de inscripciones para el resto de los estados contemplados dentro del proceso interno.

La etapa de registros es considerada fundamental porque permitirá evaluar perfiles, trayectorias políticas, experiencia administrativa y capacidad de organización territorial antes de las siguientes fases de selección.

La cifra fue dada a conocer por Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Facebook

Perfiles con trayectoria política

Entre los nombres que concentran atención dentro de esta etapa aparecen figuras con amplia presencia en la vida pública nacional y estatal.

En Michoacán se prevé la inscripción de Carlos Torres Piña, exfiscal estatal y uno de los cuadros políticos con mayor visibilidad dentro del movimiento en la entidad.

Por Nuevo León destaca la posible participación de Tatiana Clouthier, extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y una de las figuras más reconocidas de Morena a nivel nacional por su cercanía con distintos procesos electorales recientes.

En Nayarit sobresale el nombre de Geraldine Ponce, quien hasta esta semana se desempeñó como alcaldesa de Tepic y cuya trayectoria la ha convertido en uno de los perfiles más visibles del partido en la entidad.

La eventual incorporación de estos actores políticos incrementa el interés sobre un proceso que podría definir parte de los liderazgos territoriales más relevantes de Morena en los próximos años.

Una etapa clave para la estructura política del partido

La conformación de los Comités en Defensa de la Soberanía Nacional y la Transformación forma parte de la estrategia organizativa con la que Morena busca fortalecer su presencia territorial, mantener movilizada a su militancia y consolidar estructuras locales capaces de articular la agenda política del movimiento.

Para la dirigencia nacional, el elevado número de registros refleja el interés de cuadros políticos, militantes y simpatizantes por participar en la construcción de las nuevas coordinaciones estatales.

El proceso también representa una prueba de organización interna para el partido gobernante, que busca mantener mecanismos de selección que garanticen legitimidad, competitividad y cohesión política de cara a los próximos desafíos electorales.