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Monterrey inaugura el Fan Fest con 21 días de futbol, música y actividades

El gobernador de Nuevo León inauguró formalmente los escenarios del Fan Fest este miércoles.

Por: Aracely Garza

En total serán 21 días de ambiente mundialista que arrancarán este jueves 11 de junio.Cinthya Gonzalez

El Parque Fundidora será el escenario del Fan Fest que se celebrará en Monterrey y reunirá en un mismo espacio la transmisión de los partidos del Mundial 2026, así como espectáculos musicales y diversas actividades.

El lineup de los espectáculos artísticos estará encabezado por artistas como Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons.

En total serán 21 días de ambiente mundialista que arrancarán este jueves 11 de junio.

La entrada será gratuita, sin necesidad de boleto ni registro previo; sin embargo, el cupo será limitado y el acceso se realizará conforme a la llegada de los asistentes.

Habrá zonas Premium, cuyos boletos estarán disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del acceso 7 del Parque Fundidora.

Este miércoles, el gobernador de Nuevo León inauguró los escenarios del Fan Fest.

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