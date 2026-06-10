Monterrey inaugura el Fan Fest con 21 días de futbol, música y actividades

El Parque Fundidora será el escenario del Fan Fest que se celebrará en Monterrey y reunirá en un mismo espacio la transmisión de los partidos del Mundial 2026, así como espectáculos musicales y diversas actividades.

El lineup de los espectáculos artísticos estará encabezado por artistas como Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons.

En total serán 21 días de ambiente mundialista que arrancarán este jueves 11 de junio.

La entrada será gratuita, sin necesidad de boleto ni registro previo; sin embargo, el cupo será limitado y el acceso se realizará conforme a la llegada de los asistentes.

Habrá zonas Premium, cuyos boletos estarán disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del acceso 7 del Parque Fundidora.

Este miércoles, el gobernador de Nuevo León inauguró los escenarios del Fan Fest.