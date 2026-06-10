CCI de Sinaloa respalda planta de fertilizantes en Topolobampo y destaca su importancia para la producción de alimentos

La Central Campesina Independiente manifestó su respaldo a la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, al considerar que se trata de un proyecto estratégico para fortalecer la producción agrícola y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Luego de una reunión informativa con representantes de la empresa responsable del proyecto y con el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, el presidente de la CCI, Francisco Meza, aseguró que la planta representa un avance tecnológico necesario para el desarrollo del sector agropecuario.

El dirigente campesino, quien además es ingeniero químico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sostuvo que los procesos industriales asociados a la producción de fertilizantes cuentan con controles y protocolos que permiten operar de manera segura, por lo que consideró que muchas de las críticas al proyecto derivan del desconocimiento técnico sobre el manejo de estas sustancias.

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Meza destacó que productos como el amoníaco y la urea son fundamentales para la agricultura moderna, ya que aportan nutrientes indispensables para mantener la productividad de los cultivos.

Respecto a las preocupaciones expresadas por algunos grupos ambientalistas sobre posibles riesgos para la población, el líder de la CCI señaló que el transporte y almacenamiento de amoníaco se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y forma parte de operaciones industriales similares a las que diariamente se efectúan con combustibles como gas LP, gasolina o turbosina.

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Asimismo, consideró que el crecimiento de la población obliga a incrementar la producción de alimentos y a aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para mejorar el rendimiento agrícola.

Francisco Meza afirmó que la instalación de infraestructura como la planta de fertilizantes en Topolobampo contribuiría a fortalecer la competitividad del campo sinaloense, además de generar condiciones para garantizar el abasto de insumos estratégicos para los productores.