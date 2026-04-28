Monreal encabeza acuerdos para el cierre del periodo legislativo en San Lázaro

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila sostuvo este martes una reunión previa con líderes de los distintos grupos parlamentarios.

En la reunión también estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputados; de acuerdo con la información expresada por el originario de Zacatecas, el objetivo fue definir los temas prioritarios que marcarán el cierre del actual periodo legislativo.

De acuerdo con lo expresado, el encuentro permitió alinear posturas entre las distintas fuerzas políticas y establecer una agenda común enfocada en desahogar asuntos clave antes de concluir la semana.

Posteriormente, durante la reunión de la Junta de Coordinación Política, se acordó una ruta de trabajo clara para los últimos días del periodo. Entre los puntos destacados para este martes se encuentran:

La discusión sobre la constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio.

La discusión sobre la constitucionalidad de la reforma en materia de feminicidio. El análisis de 21 iniciativas.

Temas relacionados con la agenda de la niñez.

Para el día de mañana, se prevé abordar diversos dictámenes y nuevas iniciativas, además de la integración de la Comisión Permanente. Asimismo, se llevará a cabo una sesión solemne con motivo del 475 aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por último, Monreal Ávila subrayó desde sus redes sociales oficiales que los acuerdos alcanzados reflejan un esfuerzo conjunto por mantener el orden y cumplir con los compromisos legislativos en beneficio del país.

fdm