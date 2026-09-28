Ricardo Monreal recibe a Alicia Bárcena para abordar agenda ambiental 

Ricardo Monreal Ávila informó que sostuvo una mesa de trabajo con Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con quien abordó temas relacionados con la agenda ambiental y el desarrollo sostenible de México.

A través de sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados señaló que el encuentro tuvo como propósito dialogar y sumar esfuerzos en materia ambiental.

Fue un gusto recibir a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, en una mesa de trabajo para dialogar, sumar esfuerzos y avanzar en una agenda ambiental que contribuya al bienestar y desarrollo sostenible de México”, publicó.

La reunión ocurre en el contexto de los trabajos legislativos relacionados con la política ambiental del país. Bárcena ha señalado que entre las prioridades de la Semarnat se encuentran la restauración de ecosistemas, la protección de áreas naturales y el fortalecimiento del marco jurídico ambiental.

La secretaria también ha planteado la actualización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como mecanismos de justicia ambiental, conservación y restauración.