Misterio tras el autobús hallado en SLP con el motor encendido y equipajes

Un autobús de la empresa Transportes Vencedor fue localizado abandonado y con el motor encendido en la carretera federal Valles–Mante, a la altura del kilómetro 32, cerca del ejido Laguna del Mante, en San Luis Potosí. En el interior se encontraron pertenencias personales, pero no había rastro del conductor ni de pasajeros.

El hallazgo activó protocolos de seguridad y búsqueda por parte de corporaciones estatales y federales, ante la incertidumbre inicial sobre un posible delito de privación ilegal de la libertad.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron la presencia del autobús en condiciones inusuales y fuego entre la hierba cercana. Tras el aviso a los servicios de emergencia, elementos de Protección Civil confirmaron que las llamas provenían de un pastizal, no de la unidad, y el incendio fue controlado sin que el vehículo sufriera daños mayores.

Al inspeccionar el autobús —identificado como parte de la ruta 102 que cubre trayectos regionales hacia Laguna del Mante— autoridades constataron que el motor permanecía en funcionamiento y que objetos personales seguían dentro, lo que incrementó la preocupación inicial.

Al sitio acudieron agentes de la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional. Facebook/Zona Cero - San Luis Potosí

Intervención de corporaciones y apertura de carpeta

Al sitio acudieron agentes de la Guardia Civil Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y realizaron patrullajes y puntos de revisión en las inmediaciones.

Posteriormente intervino la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que abrió una investigación formal para determinar las circunstancias de los hechos. La unidad quedó bajo resguardo ministerial para la recolección de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una línea de investigación definitiva y mantienen en reserva los avances.

Versiones, pero… ninguna confirmada

En el entorno local circularon diversas versiones que no han sido corroboradas oficialmente.

Una primera hipótesis apuntó a un posible “levantón” masivo, dada la ausencia inicial de personas en el lugar y las pertenencias dentro del autobús.

Otra versión indica que el operador ya había concluido la ruta y regresaba sin pasajeros hacia la cabecera municipal cuando fue interceptado por una o más personas que lo amenazaron. Ante la situación, habría descendido del vehículo y huido a pie para resguardarse, solicitando posteriormente apoyo para informar a sus superiores.

Una tercera versión señala que un pasajero habría adoptado una conducta agresiva y amenazado con incendiar la unidad, lo que habría provocado que conductor y pasajeros descendieran por temor. Testimonios extraoficiales refieren que el individuo podría encontrarse bajo efectos de alguna sustancia.

Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por la Fiscalía.

Autoridades constataron que el motor permanecía en funcionamiento y que objetos personales seguían dentro. Facebook/Zona Cero - San Luis Potosí

Situación actual

Información recabada posteriormente indica que no hubo personas lesionadas ni desaparecidas tras los hechos registrados la noche del sábado al norte del municipio. Sin embargo, la ausencia inicial de datos oficiales y el hallazgo del camión en condiciones atípicas generaron versiones sobre una posible desaparición colectiva.

La Fiscalía continúa con diligencias periciales para esclarecer si se trató de un hecho delictivo, un incidente aislado o una falsa alarma derivada de versiones preliminares.

La carretera Valles–Mante es un corredor regional relevante para la movilidad de pasajeros y mercancías en la zona huasteca. Incidentes de este tipo generan impacto inmediato en la percepción de seguridad carretera, por lo que la investigación busca ofrecer claridad y evitar especulación.

Las autoridades reiteraron que cualquier información oficial se dará a conocer a través de los canales institucionales correspondientes.

asc