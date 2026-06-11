Miles celebran en el Fan Fest Monterrey el triunfo de México sobre Sudáfrica

Monterrey, Nuevo León.- Miles de aficionados al futbol vibraron este jueves en el Fan Fest Monterrey con el triunfo de México sobre Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo.

Desde temprana hora, seguidores de la Selección Mexicana se dieron cita en el Parque Fundidora para formar parte de la fiesta, que incluye la transmisión de los partidos, así como la presentación de artistas en un mismo espacio.

Desde las 10:00 horas ya había nutridas filas de personas que esperaban ingresar al recinto para disfrutar del partido inaugural, en el que la Selección Mexicana se impuso a Sudáfrica.

Los asistentes celebraron los goles ondeando banderas, sin importar el intenso calor que se sintió este día y que se acentuó debido a que el partido se disputó cerca del mediodía.

“Sí hace calor, pero los regios ya estamos acostumbrados, por eso sin problema vinimos a apoyar a México”, opinó Carlos Ruiz, un aficionado.

Entre el público se observó la presencia de familias enteras que ingresaron al Fan Fest apenas se abrieron las puertas, alrededor de las 11:05 horas.

En la parte artística, el lineup que acompañará las jornadas de transmisión de los partidos está integrado por artistas como Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias, entre otros.