México vs. Chequia: ¿lloverá durante el partido? Esto pronostica el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que vaguadas en niveles medios y altos, un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad y las ondas tropicales número 9, 10 y 11, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Además provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre la mayor parte de la República Mexicana, excepto en la Península de Baja California.

En tanto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, e iniciando en Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

El SMN pronosticó lluvias intensas en Guerrero (este y sureste) y Oaxaca (suroeste); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este, centro y suroeste) y Veracruz (sur).

Fuertes en Nayarit (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste y sur).

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Chubascos en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

Se esperan temperaturas máximas superiores a 45 grados en Baja California (noreste) y Sonora (noreste y noroeste); de 40 a 45 grados en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

De 35 a 40 grados en Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 30 a 35 grados en Zacatecas, San Luis Potosí (este) y Morelos.