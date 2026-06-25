Marina hunde buque “Ortega” frente a Matamoros para fortalecer arrecifes artificiales

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), realizó el hundimiento controlado del casco del ex buque “Ortega” frente a las costas de Matamoros, para fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas.

Este hundimiento controlado del casco del ex buque “Ortega”, se suma a los cascos de los ex buques ARM “Onjuku” y ARM “Zamora”, colocados en el fondo del mar con lo que se fortalece el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas; lo que se traduce como el sostenimiento de los ecosistemas marinos naturales, promoción de la investigación científica e incentivo y del turismo ecológico.

La Secretaría de Marina-Armada de México realizó el hundimiento controlado. Cortesía

El hundimiento se realizó conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de operaciones, contando con la presencia del Vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, Comandante de la Primera Zona Naval, mismo que presidió el evento en representación del Almirante Ramiro Lobato Camacho, Comandante de la Primera Región Naval, en compañía del Ingeniero Jorge de Jesús Montagner Mendoza, Subsecretario de Pesca del Gobierno del Estado de Tamaulipas; así como el Ingeniero Adrián Gómez Álvarez, representante del Centro de Investigación de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre otras autoridades civiles y navales.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), reafirma su compromiso con la protección del medio marino y la colaboración interinstitucional para impulsar iniciativas que contribuyan al aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos marítimos nacionales.