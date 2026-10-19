Lluvias disparan casos de gusano barrenador en Tamaulipas; suman 57

Aunque las recientes lluvias han favorecido al campo de Tamaulipas, también han propiciado un aumento de casos de gusano barrenador, que actualmente suma 57 infestaciones activas en el estado.

Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, informó que hace aproximadamente un mes los casos activos habían disminuido a 10; sin embargo, durante las últimas semanas repuntaron debido a las condiciones ambientales generadas por las precipitaciones.

“Las lluvias nos perjudicaron porque, al haber más humedad, se crea un hábitat más propicio para la alimentación de la mosca, y eso incrementó los casos”, explicó.

Ganado en Tamaulipas

Ante este panorama, las autoridades reforzarán las acciones de prevención, detección y tratamiento en el campo para contener la propagación de la plaga.

Varela Flores señaló que el descenso de las temperaturas, previsto con la llegada de un frente frío, podría contribuir a reducir las infestaciones durante las próximas semanas.

No obstante, advirtió que la disminución de los casos no será inmediata, pues estimó que podrían transcurrir alrededor de 15 días para comenzar a observar una reducción.

Mientras tanto, las acciones sanitarias continuarán para contener el avance del gusano barrenador en Tamaulipas.