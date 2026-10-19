De la denuncia falsa a la foto en Tamaulipas: Las polémicas que acompañan a Karina Barrón

La exdiputada federal Karina Barrón enfrenta una nueva controversia tras desmentir la autenticidad de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y su registro para competir por el Distrito 10 de Nuevo León por Morena.

El antecedente judicial de la exlegisladora se remonta a marzo de 2026, cuando enfrentó un proceso por una denuncia falsa contra el senador Waldo Fernández.

Para obtener su libertad el pasado 26 de marzo, la exfuncionaria alcanzó un acuerdo que incluyó un pago de 3 millones 223 mil pesos como reparación del daño, una disculpa pública y el acatamiento de diversas condiciones impuestas durante un periodo de 18 meses.

El señalamiento resurgió luego de que se difundió en redes sociales un comprobante de registro con folio 04977-024 y fecha del 4 de octubre de 2026. A pesar de que Barrón negó los documentos en un video publicado el 18 de octubre, asegurando que “tanto el oficio como el supuesto registro a la defensa de la transformación fueron fabricados mediante una suplantación de identidad”, registros fotográficos ubican a la exlegisladora junto a una camioneta durante la visita presidencial a Ciudad Victoria, Tamaulipas, el pasado 10 de septiembre, donde también fue identificada entre el grupo de personas que entregó escritos de petición a la mandataria.

La controversia escaló al plano nacional cuando la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, respondió públicamente que, si el registro era auténtico, este no sería aceptado.

En su mensaje, la dirigente calificó como "imperdonables los hechos cometidos contra el senador por Barrón y los autores intelectuales".

El caso ha impactado en la política local al sumarse a los cuestionamientos generados en torno a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León. Ante este panorama, el senador Waldo Fernández solicitó públicamente a la coordinadora aclarar si la exdiputada federal se había incorporado a su equipo político.