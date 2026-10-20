Millones de hogares en México, sin agua potable; Guerrero y Oaxaca, con peor servicio

Las protestas que se llevaron a cabo en Guadalajara, por el suministro inadecuado de agua potable en la que es la segunda zona metropolitana más poblada del país, y que terminaron en la brutal represión del gobierno de aquella entidad, deben alertar a los gobiernos de todos los niveles sobre la magnitud de la crisis que se vive en esta materia en el país.

No se trata sólo de una cuestión de suministro, sino de la calidad el agua que recibe la población y su seguridad hídrica.

Sin duda, si hay algo que puede generar un estallido social, es precisamente la falta de agua en los hogares.

México social Especial

Los datos

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (Inegi, 2025), en México había, en ese año, 130,237,144 habitantes. De ellos, únicamente 105,446,759 tenían agua potable entubada al interior de las instalaciones de su vivienda. Adicionalmente, había 21.4 millones que tenían agua entubada sólo en sus patios o terrenos; mientras que 3.32 millones de personas no tenían conexión al agua potable entubada.

En términos relativos, esto significa que sólo 80.9% de las personas tienen acceso al interior de sus viviendas; que 16.44% lo tiene, pero solo en su patio o terreno y que 2.55% carece de acceso al agua entubada en sus viviendas.

De acuerdo con la misma medición, los estados donde se tienen los más altos porcentajes de personas sin acceso al agua potable entubada son: Guerrero, con 9.41%; Chiapas, 8.17%; Veracruz, 6.86%, Oaxaca, 6.81%; San Luis Potosí, 4.99%; Baja California Sur, 4.42% y Tabasco, con 3.94%.

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Asimismo, es importante destacar que, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2025), también del Inegi, únicamente 54.7% de la población nacional se dice “satisfecha” con el “suministro constante” del agua; es pertinente decir que este indicador mide la continuidad y regularidad diaria con la que la población urbana recibe el agua potable en sus hogares. Al respecto, el INEGI estima que las entidades con menores niveles de satisfacción en ese rubro son: Guerrero, con únicamente 20%; Baja California Sur, 30.5%; Oaxaca, 32.1%; Hidalgo, 35%: San Luis Potosí, 3.5%; y Veracruz y Chiapas, con 41.9%, cada una de ellas.

Asimismo, existe el rubro de “potabilidad”, es decir, la disposición de las personas a beber el agua directamente de la llave sin temor a enfermarse.

A nivel nacional, la estimación es de sólo 19%; y los estados con los niveles más bajos son: Tabasco, con apenas 3.5%; Guerrero, 4.3%; Baja California, con 5.5%; Tamaulipas, con 8.3%; Quintana Roo, con 8.3%; Jalisco con 8.9%, y Baja california Sur con apenas 9.3%.

Por otro lado, si se construye un proceso de estandarización de las variables de la Encuesta Intercensal, y de las disponibles en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, se puede construir un índice simple de calidad y disponibilidad del agua en el país. Así, en una escala de 0 a 1, donde 0 sería el peor valor posible y 1 el mejor, el país obtendría apenas un promedio de .647 en esta materia; mientras que las 10 entidades con peores valores serían: Guerrero, con apenas .118; Oaxaca, con .258; Chiapas, .403; Puebla, .449; Veracruz, .454; Hidalgo, .493; Campeche, .531; Tabasco, .558; Morelos, .561 y Baja California Sur, .571.