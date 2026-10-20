Fallecidos por calor se duplican en un año; altas temperaturas

Con 156 defunciones a consecuencia de las altas temperaturas, cerró la actual temporada de calor en nuestro país, la cual, inició en marzo y culminó en este mes de octubre, informó la Secretaría de Salud.

Cabe señalar que esta cifra prácticamente duplicó el número de fallecimientos confirmados durante 2025, cuando ocurrieron 83 muertes, -82 por golpe de calor y una por deshidratación-, las cuales, estuvieron distribuidas en 18 distintas entidades.

MUERTES EN 2026

En su Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, la autoridad sanitaria detalló que, de las 156 defunciones, 150 fueron por golpe de calor y 6 por deshidratación.

19 estados reportaron decesos, donde con 61 muertes, Baja California, encabezó la lista de las 5 entidades con el mayor número.

En orden descendente le siguieron:

Sonora: 32

Veracruz: 8

Quintana Roo: 7

Baja California Sur: 7

2 MIL 535 PACIENTES RECIBIERON ATENCIÓN MÉDICA

La Secretaría de Salud explicó que hasta la semana epidemiológica número 40, con la cual, cerró la temporada de calor, en 29 entidades del país se confirmaron 2 mil 535 casos de personas que recibieron atención médica por diferentes afectaciones debido a las altas temperaturas.

En su más reciente informe, la dependencia federal detalló que, con mil 369 reportes, el golpe de calor fue el padecimiento más frecuente.

En segundo lugar, se ubicó la deshidratación con mil 086 atenciones, a lo que se sumaron 80 pacientes que sufrieron quemaduras por calor.