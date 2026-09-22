México ocupa tercer lugar de la OCDE con menor deuda; Sheinbaum defiende uso de financiamiento

Este martes 22 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que México ocupa el tercer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con menor nivel de endeudamiento respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), al tiempo que aseguró que los recursos contratados mediante deuda se destinan a proyectos de infraestructura.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado explicó que la principal referencia para evaluar el nivel de endeudamiento de un país es la relación entre la deuda pública y el PIB.

La deuda pública se mide principalmente con relación al Producto Interno Bruto. No hay gasto corriente en el gobierno o inversión que represente recursos de manera directa que se esté pagando con deuda”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la posición de México, como la tercera nación de la OCDE con menor nivel de deuda en relación con su PIB, refleja la situación de las finanzas públicas frente a los estándares internacionales.

La presidenta también señaló que el financiamiento contratado por el gobierno federal se utiliza para impulsar obras de infraestructura y proyectos estratégicos, y rechazó que estos recursos sean destinados al gasto corriente de la administración pública.

Ante las dudas sobre el comportamiento de los pasivos públicos, Sheinbaum anunció que convocará a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que expliquen el comportamiento de la deuda, su evolución y la proporción que representa respecto al PIB.

La mandataria planteó que la dependencia presente información detallada que permita conocer la evolución histórica de este indicador y las métricas utilizadas para determinar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De esta manera, el gobierno de México busca destacar que el nivel de endeudamiento debe analizarse en función del tamaño de la economía y no únicamente a partir del monto nominal de los pasivos.

Por último, Sheinbaum Pardo reiteró que la política financiera de su administración busca mantener la estabilidad de las finanzas públicas y que la contratación de deuda esté vinculada principalmente con inversión en infraestructura y proyectos productivos.