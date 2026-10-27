IMSS aclara que la Modalidad 40 seguirá vigente; cambios buscan frenar abusos

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la Modalidad 40 continuará vigente, pese a las modificaciones temporales anunciadas recientemente, las cuales tienen como objetivo evitar prácticas financieras irregulares que afectan los recursos públicos.

El funcionario explicó desde Palacio Nacional que las autoridades identificaron casos en los que algunas financieras otorgaban préstamos a personas inscritas en este esquema para cubrir periodos de cotización y aumentar el monto de su futura pensión.

Sin embargo, el titular del IMSS señaló que este mecanismo no representa un ahorro para el retiro, sino un financiamiento cuyos costos y riesgos pueden terminar repercutiendo en el Estado mexicano.

No es una forma de cerrar el derecho, sino de cerrar la puerta a abusos y fraudes que terminamos pagando todos los mexicanos”, sostuvo Robledo al referirse a los ajustes.

El director del instituto precisó que la Modalidad 40, conocida legalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, no desaparecerá. Este mecanismo permite que las personas que dejaron de trabajar formalmente continúen realizando aportaciones voluntarias al Instituto para mantener sus cotizaciones y, de acuerdo con las condiciones aplicables, mejorar su pensión.

Asimismo, aclaró que quienes ya se jubilaron bajo esta modalidad no tendrán cambios en el monto ni en las condiciones de su pensión como consecuencia de los anuncios recientes.

Por otra parte, Zoé Robledo recordó que las personas que trabajan por cuenta propia también cuentan con una alternativa para incorporarse al IMSS y acceder a la cobertura de seguridad social.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, mediante el proyecto de Servicio Universal de Salud, se busca garantizar la continuidad de la atención médica para las personas pensionadas y para quienes, por distintas circunstancias, interrumpan su afiliación o servicio médico.

Con las modificaciones, el IMSS busca impedir que los préstamos de financieras se utilicen para incrementar pensiones a costa de recursos públicos, sin eliminar el derecho de los trabajadores a continuar cotizando mediante la Modalidad 40.