México envía ayuda humanitaria y personal de rescate a Venezuela con la Defensa

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este jueves partieron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con personal especializado del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional; así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo, y 2.7 toneladas de insumos médicos, como ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela afectado por los sismos del miércoles.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detallo que a las 14:00 horas despegaron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con un agrupamiento integrado por 261 efectivos.

El grupo enviado está integrado por 240 elementos del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional, entre los que se encuentran médicos, camilleros y enfermeros; además personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados.

Cuentan con el apoyo de 18 binomios canófilos, especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, detalló la Defensa.

El contingente partió desde las instalaciones de la Base Aérea Militar (BAM) número 1, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de la ciudad de Caracas.

También van 18 binomios canófilos Foto: Especial

12 toneladas de ayuda para Venezuela

La Defensa anunció que se tiene planeado que, en las próximas horas, salga un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la FAM con 8 toneladas de medicamento y 4 toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento.

“Como señaló esta mañana la Presidenta de la República, una vez que la delegación mexicana se encuentre en territorio venezolano y haya sostenido los primeros contactos con autoridades de ese país, se evaluará si es necesario reforzar el contingente para robustecer las labores de auxilio a la población vulnerada”, indicó la Defensa.

La dependencia, a nombre del Gobierno de México, lamentó las pérdidas humanas y materiales como resultado de los dos sismos en Venezuela, y expresó sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.