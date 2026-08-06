México envía tercer contingente de brigadistas a Canadá por incendios forestales

La cooperación entre México y Canadá frente a la crisis por los incendios forestales se fortaleció con el envío de un tercer contingente de personal especializado que colaborará en las labores de control y liquidación de los siniestros que afectan principalmente a la provincia de Columbia Británica.

El Gobierno de México informó que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fueron desplegados 102 integrantes, de los cuales 100 son combatientes forestales y dos técnicas especializadas, quienes se incorporarán a las operaciones coordinadas por las autoridades canadienses.

El nuevo contingente incluye a nueve mujeres combatientes provenientes de la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Querétaro y Veracruz, reflejando la creciente participación femenina en las tareas de protección forestal.

Entre ellas destacan una jefa de brigada y una jefa de cuadrilla, quienes tendrán responsabilidades operativas durante la misión internacional.

Este grupo se suma a los dos contingentes enviados previamente por México: el primero, el 28 de julio, a Thunder Bay, en la provincia de Ontario, y el segundo, el 3 de agosto, a Columbia Británica, como parte de la respuesta conjunta para enfrentar una de las temporadas de incendios más severas que ha registrado Canadá.

Canadá enfrenta más de 670 incendios forestales activos

La magnitud de la emergencia ha obligado a Canadá a declarar el Nivel de Preparación Nacional 5, el máximo nivel operativo, debido a que todos los recursos disponibles dentro del país ya se encuentran desplegados.

De acuerdo con las autoridades, actualmente permanecen 670 incendios forestales activos, situación que llevó al Centro Canadiense Interagencias de Incendios Forestales a solicitar apoyo internacional para fortalecer las tareas de combate y protección de las comunidades afectadas.

La participación mexicana se desarrolla bajo el Memorándum de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre los participantes canadienses y mexicanos, mecanismo que permite la cooperación técnica y el intercambio de personal especializado para responder a emergencias ambientales.

Incendio arrasa más de 230 viviendas en comunidad indígena

La decisión de reforzar el apoyo internacional ocurre mientras uno de los incendios más destructivos de los últimos años provocó graves daños en el oeste de Canadá.

Las autoridades informaron que el incendio forestal Bradley Creek destruyó alrededor de 230 viviendas dentro de una comunidad indígena ubicada cerca de Vernon, en la región de Okanagan, a unos 440 kilómetros al noreste de Vancouver.

El jefe de la Banda India Okanagan, Dan Wilson, describió el impacto de la tragedia tras recorrer la zona afectada en helicóptero.

Fue difícil reconocer mi comunidad desde el aire, sin todas las estructuras y el bosque", expresó.

La destrucción ocasionada por Bradley Creek se coloca entre las mayores registradas recientemente en Canadá. En 2024, un incendio en Jasper, Alberta, consumió aproximadamente 350 viviendas, mientras que el incendio de McDougall Creek, ocurrido en 2023 también en la región de Okanagan, destruyó cerca de 200 casas.