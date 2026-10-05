Golpe al robo a transportistas: Cae 'El Canas' y 8 más en San Luis Potosí

Omar García Garfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la captura de nueve personas, durante la ejecución de órdenes de cateo a inmuebles relacionado con el robo a autotransporte sobre la Carretera Federal 57, en el estado de San Luis Potosí.

A través de un operativo de inteligencia coordinado por diversas dependencias de seguridad, las autoridades lograron desarticular a esta célula criminal, ejecutando órdenes de cateo en inmuebles clave utilizados para el resguardo de la mercancía robada.

“En San Luis Potosí, como resultado de trabajos de investigación, personal de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y la Guardia Civil Estatal, ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte federal.

“Se aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía”, explicó el funcionario.

Cae El Canas, presunto líder de la banda

Entre los nueve detenidos destaca la captura de Juan José Méndez Narváez, alias El Canas, identificado como el presunto líder de esta organización delictiva dedicada a interceptar y asaltar vehículos de carga en una de las rutas comerciales más transitadas del país.

El gabinete de Seguridad detalló que las detenciones se lograron mediante análisis de inteligencia, procesamiento de denuncias y el estudio de patrones de operación y rutas de traslado. Junto al líder de la célula, fueron puestos a disposición de la justicia:

Braulio Israel Ibarra Gallegos Félix Saldaña Narváez Jonathan Emmanuel Segura Cortes Martín Antonio Chávez Narváez Enrique Ponce Narváez Adrián de Jesús Estrada Turrubiartes Ernesto Rosalío Rodríguez Luna Aarón Mauricio Ramírez Narváez

García Harfuch agradeció al gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, y ofreció que se seguirá trabajando para garantizar la seguridad en esa ruta.

“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella.

“Agradecemos al gobernador @RGC_Mx y a las autoridades de San Luis Potosí por su colaboración. Seguiremos trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”, indicó García Harfuch.

Arsenal, inhibidores de señal y mercancía recuperada

El operativo conjunto —en el que participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal— resultó en un masivo aseguramiento logístico y táctico a dicha banda dedica al robo al autotransporte. Durante las diligencias se aseguraron:

Ocho armas de fuego

22 cargadores

502 cartuchos

102 inhibidores de señal

Mil 952 antenas inhibidoras de señal

También fueron recuperados dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, 11 montacargas, 10 vehículos, 110 autopartes para vehículos, seis fuentes de energía, 297 tarimas con mercancía robada, baterías para vehículos y aparatos electrónicos.

El gabinete de seguridad detalló que los cateos se realizaron como resultado de investigaciones, mediante análisis de gabinete, procesamiento de denuncias y despliegues de inteligencia operativa en el municipio de San Luis Potosí.

Los agentes recabaron información que permitió identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles utilizados para el resguardo de mercancía robada.

Se indicó que a las nueve personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación.