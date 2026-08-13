Topos México se deslinda de Topos Azteca y aclara su posición tras polémica en Colombia

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. emitió un comunicado en el que se distancia de los voluntarios de Topos Azteca, quienes ingresaron a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. La organización mexicana subrayó que no tiene personal desplegado en ese país y que cualquier intervención oficial se comunica únicamente a través de sus canales institucionales.

En el mensaje, la brigada enfatizó que la utilidad de una intervención no depende solo de estar presente en la zona afectada, sino de contar con preparación técnica, recursos adecuados, coordinación operativa y una misión definida.

Estar presente es una circunstancia. Ser útil es el objetivo”, señalaron.

La brigada explicó que su participación en emergencias internacionales comienza con un análisis de la situación, enlace institucional, evaluación de necesidades y definición de misión, antes de movilizar personal. Reiteraron que la coordinación con las autoridades del país afectado es un principio humanitario y operativo, no un posicionamiento político.

Respetar la coordinación establecida por un país no significa adoptar una postura a favor o en contra de sus autoridades. Significa reconocer que, durante una emergencia, todas las capacidades deben orientarse hacia un objetivo común”, puntualizaron.

Topos Tlatelolco reconoció el valor del voluntariado, pero insistió en que debe estar acompañado de formación técnica, preparación física, disciplina y capacidad de integrarse a una respuesta organizada.

“No queremos menos voluntarios; queremos más voluntarios preparados”, afirmaron.

La brigada aclaró que "mantiene su capacidad activa en México, lista para responder si se identifica una misión compatible con sus recursos y que aporte un beneficio concreto. “

Permanecer en México en disponibilidad operativa no significa inacción ni indiferencia. Significa estar preparados para responder cuando exista una necesidad definida”, añadieron.

Colombia uno de los países con más brigadas de rescate certificadas

El sismo de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia el 10 de agosto dejó más de 180 muertos y más de 1.300 heridos. Ante la magnitud de la tragedia, el país activó sus 23 equipos USAR acreditados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre esos grupos destaca el USAR COL-1, conformado por cerca de 170 rescatistas seleccionados de los distintos equipos regionales. Este cuerpo especializado representa a Colombia en operaciones internacionales y concentra la máxima capacidad técnica y operativa del país en búsqueda y rescate urbano.

Su preparación incluye entrenamientos intensivos, despliegues coordinados y evaluaciones continuas que garantizan su capacidad de respuesta en escenarios de alta complejidad.

El USAR COL-1 obtuvo en 2018 la clasificación internacional de INSARAG, organismo adscrito a la ONU, y fue reacreditado recientemente tras superar un ejercicio de 36 horas con más de 170 pruebas técnicas en el Quindío.

Este aval convierte a Colombia en uno de los cuatro países del continente con un equipo certificado por Naciones Unidas y el primero en la región en alcanzar ese reconocimiento, lo que le permite desplegarse en apoyo a otras naciones en caso de emergencias internacionales.