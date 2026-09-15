México debe defender su soberanía sin aislarse del mundo: Ernestina Godoy

La defensa de la soberanía nacional no implica el aislamiento de México, sino mantener la cooperación y relaciones equitativas con otras naciones, sin renunciar a su autonomía, afirmó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera e Izamiento, realizada para conmemorar el inicio de la Independencia.

Durante su mensaje, Godoy Ramos sostuvo que el país debe mantener una relación abierta con la comunidad internacional, basada en la colaboración, el respeto y la igualdad entre las naciones.

La defensa de México tampoco puede entenderse como aislamiento, pues somos una nación abierta al mundo, comprometida con la cooperación y relaciones respetuosas y equitativas con todos los pueblos, sin renunciar a nuestra autonomía y nuestra amistad con todas las naciones”, enfatizó.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la soberanía tampoco puede darse por sentada, pues debe preservarse diariamente mediante las decisiones del Estado, el funcionamiento de las instituciones y la actuación de las personas servidoras públicas.

Advirtió que la independencia del país también enfrenta riesgos internos cuando intereses particulares buscan imponerse sobre el bienestar colectivo o cuando las instituciones pretenden ser utilizadas para favorecer ambiciones personales, económicas o políticas.

Por ello, defender a México significa combatir la corrupción, hacer valer la ley y asegurar que los recursos y las instituciones de la nación estén al servicio de todas y todos los mexicanos”.

Ante funcionarios de la institución, Godoy Ramos indicó que investigar los delitos, presentar ante la justicia a quienes infringen la ley y fortalecer el Estado de derecho constituyen acciones concretas para proteger la soberanía nacional.

Recordó que la lucha iniciada por Miguel Hidalgo la madrugada del 16 de septiembre de 1810 estuvo acompañada por comunidades indígenas, afromexicanas y sectores populares que buscaban abolir la esclavitud y construir una nación libre. El proceso culminó 11 años después, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.

La fiscal también rindió homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, María Josefa Crescencia Ortiz, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Altagracia Mercado, Ignacio Allende y Vicente Guerrero, así como a quienes actualmente contribuyen al país desde las comunidades, universidades, comercios, fábricas y actividades del campo.

La independencia no es solamente una herencia, sino una enorme responsabilidad que cada generación recibe y debe entregarla fortalecida a la siguiente generación”.

Godoy Ramos retomó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a mantener la unidad cuando se trate de proteger a la patria. Aseguró que la FGR continuará atendiendo a la población, investigando los delitos, procurando justicia y actuando con sensibilidad frente a las causas sociales.

Finalmente, refrendó el compromiso de la institución con la unidad nacional, la soberanía, la paz y la justicia, con el propósito de garantizar que la población mexicana viva con tranquilidad.