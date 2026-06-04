Mexicana apuesta por el desarrollo de Acapulco: General Ávila Bojorquez

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Mexicana de Aviación apuesta por el desarrollo turístico y comercial, para la recuperación del puerto de Acapulco, afirmó el director general de la aerolínea, el general Leobardo Ávila Bojorquez.

El funcionario encabezó este jueves la ceremonia de apertura de la ruta México-Acapulco-México, entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de ese centro turístico, en el estado de Guerrero.

La apertura de esta ruta representa mucho más que un nuevo vuelo; en nuestro itinerario representa una apuesta por el crecimiento de Acapulco; por la recuperación y fortalecimiento de su actividad turística, y por la consolidación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como nuestro principal centro de distribución estratégico de Mexicana”, indicó el general Ávila Bojorquez.

La nueva ruta de Mexicana se cubrirá con uno de los nuevos aviones Embraer E195 E2, con capacidad para 132 pasajeros, con vuelos los jueves y viernes, con salida del AIFA a las 16:00 horas y regreso de Acapulco a las 17:40 horas, y los domingos con salida del AIFA a las 20:00 horas y regreso del puerto a las 21:40 horas.

En la ceremonia de apertura de la nueva ruta de Mexicana, en el AIFA, participación también Simón Quiñones Orozco, secretario de Turismo del gobierno de Guerrero, y la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López.

El general Ávila Bojorquez indicó que Mexicana seguirá cumpliendo sus objetivos, entre ellos el de democrática el servicio de transporte aéreo entre la población.

Continuaremos ampliando nuestra red de rutas con el firme compromiso de acercar destinos, generar el desarrollo nacional;; pero, sobre todo, democratizar el acceso al transporte aéreo.

“Estamos convencidos de que la conectividad es una gran herramienta de transformación que impulsa la competitividad, fortalece el turismo y crea bienestar para las comunidades, como es en este caso el puerto de Acapulco, nuestro puerto emblemático del gran turismo nacional”, indicó el director general de Mexicana.

Quiñones Orozco, secretario de Turismo de Guerrero, afirmó que el puerto de Acapulco alcanzó, en mayo pasado, las mejores cifras en la materia luego de la caída por el impacto de los huracanes Otis, en octubre de 2023, y John, en septiembre del año siguiente.

Tan sólo durante el mes de mayo, Acapulco registró un crecimiento de 17.1 por ciento en la llegada de pasajeros vía aérea, pasando de 52 mil 620 pasajeros a 61 mil 594 pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

“Asimismo, de enero a mayo de 2026, la llegada de pasajeros creció en 7.7 por ciento, al pasar de 294 mil 867 pasajeros a 317 mil 495 pasajeros para Acapulco, respecto del año anterior”, detalló el funcionario.