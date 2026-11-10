Mario Delgado prioriza promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, dio a conocer que el objetivo principal que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo es promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes para garantizar su acceso para todas y todos.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, el titular de la SEP señaló que estas acciones son realizadas para visibilizar y reconocer el talento de 132 adolescentes y jóvenes mexicanos que han demostrado gran pasión por la innovación tecnológica.

“Antes de cualquier descubrimiento científico hubo primero una pregunta, una contribución, la curiosidad y una reflexión. Esa curiosidad que despierta la ciencia y que, mientras los lleva lejos, también los acerca a lo humano, porque quien se pregunta en serio por el mundo acaba preguntándose por las personas con quienes lo comparte. La comprensión de nuestra historia y la voluntad de que el saber construye comunidad”, dijo.

Además, informó que la SEP mantendrá una convocatoria permanente dirigida a todas y todos los estudiantes que hayan obtenido un lugar en competencias internacionales de ciencia y tecnología, con la finalidad de brindarles apoyo.

Especial

El Secretario de Educación Pública, destacó que la SEP y la Seichi se encuentran colaborando para impulsar y acompañar a estudiantes en sus proyectos de investigación y desarrollo.

Durante el evento se presentaron diversos proyectos como el manejo de drones, el Agrofly, un dispositivo dispersor de esferas de vida para la reforestación y los cultivos; LuzIA, un bastón inteligente; Radar Sens, tecnologías diseñadas para apoyar la movilidad y orientación de personas con discapacidad visual, entre otros. Todos estos proyectos desarrollados por estudiantes de distintas escuelas.