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Mario Delgado prioriza promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes

Estas medidas pretenden promover el desarrollo sostenible y empoderar a las nuevas generaciones de jóvenes mexicanos, representantes de instituciones públicas de educación secundaria y bachillerato tecnológico del país.

Por: Jorge Gómez

Se busca formar personas integrales, de formar ciudadanas y ciudadanos capaces de pensar con criterio, responder con solidaridad, observar su entorno y proponer soluciones.
Se busca formar personas integrales, de formar ciudadanas y ciudadanos capaces de pensar con criterio, responder con solidaridad, observar su entorno y proponer soluciones.Especial

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, dio a conocer que el objetivo principal que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo es promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes para garantizar su acceso para todas y todos.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, el titular de la SEP señaló que estas acciones son realizadas para visibilizar y reconocer el talento de 132 adolescentes y jóvenes mexicanos que han demostrado gran pasión por la innovación tecnológica.

“Antes de cualquier descubrimiento científico hubo primero una pregunta, una contribución, la curiosidad y una reflexión. Esa curiosidad que despierta la ciencia y que, mientras los lleva lejos, también los acerca a lo humano, porque quien se pregunta en serio por el mundo acaba preguntándose por las personas con quienes lo comparte. La comprensión de nuestra historia y la voluntad de que el saber construye comunidad”, dijo.

Además, informó que la SEP mantendrá una convocatoria permanente dirigida a todas y todos los estudiantes que hayan obtenido un lugar en competencias internacionales de ciencia y tecnología, con la finalidad de brindarles apoyo.

Especial

El Secretario de Educación Pública, destacó que la SEP y la Seichi se encuentran colaborando para impulsar y acompañar a estudiantes en sus proyectos de investigación y desarrollo.

Durante el evento se presentaron diversos proyectos como el manejo de drones, el Agrofly, un dispositivo dispersor de esferas de vida para la reforestación y los cultivos; LuzIA, un bastón inteligente; Radar Sens, tecnologías diseñadas para apoyar la movilidad y orientación de personas con discapacidad visual, entre otros. Todos estos proyectos desarrollados por estudiantes de distintas escuelas.

“Nunca imaginé que una pregunta sobre cómo apagar el fuego con sonido me llevaría a ganar una medalla de oro en Indonesia y representar a México ante el mundo. Agradezco a la Presidenta por abrir estos espacios para que las y los jóvenes compartamos nuestras ideas y demostremos que la ciencia y la tecnología también son nuestras. No necesitamos esperar a ser adultos para transformar el mundo; podemos comenzar hoy”, expresó Ángela Karime Venegas, estudiante de 17 años, del CETIS No. 78 de Altamira, Tamaulipas.

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