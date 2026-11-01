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Madres buscadoras colocan memorial de desaparecidos en la Plaza Independencia

Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Hidalgo colocaron un memorial en el kiosco de la Plaza Independencia, a un costado del Reloj Monumental de Pachuca.

Por: Emmanuel Rincón

El memorial en una de las zonas más concurridas de la capital hidalguense pretende acercar a la ciudadanía a la labor de búsqueda que realizan las familias diariamente.
El memorial en una de las zonas más concurridas de la capital hidalguense pretende acercar a la ciudadanía a la labor de búsqueda que realizan las familias diariamente.Especial

Integrantes de colectivos de Madres Buscadoras de Hidalgo colocaron un memorial en el kiosco de la Plaza Independencia, a un costado del Reloj Monumental de Pachuca, como parte de las actividades realizadas con motivo del Día de Muertos.

La instalación tiene como propósito recordar a sus familiares desaparecidos y visibilizar los casos de personas cuyo paradero continúa sin conocerse, así como la situación que enfrentan sus familias durante los procesos de búsqueda.

La actividad se llevó a cabo este domingo en el centro de la capital hidalguense, en una fecha en la que tradicionalmente se recuerda a las personas fallecidas, pero que para quienes tienen un familiar desaparecido representa también la ausencia y la falta de información sobre su destino.

Con este memorial, las integrantes de los colectivos buscan mantener presentes los rostros y nombres de las personas desaparecidas, además de reiterar la exigencia de respuestas y avances en las investigaciones para conocer su paradero.

El espacio instalado en uno de los puntos más concurridos de Pachuca también busca acercar a la población a la problemática de la desaparición de personas y a la labor que realizan sus familiares para localizarlas.

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