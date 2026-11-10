Matan a Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Uruapan

El excomisario de Seguridad Pública de Uruapan, Bernardino Gómez Ávila, fue asesinado la mañana de este martes tras ser atacado a balazos afuera de su negocio en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes Gómez Ávila fue agredido afuera de su tienda de abarrotes, ubicada en la calle Femeniles, en la colonia Primo Tapia Poniente. Hasta el lugar llegaron servicios de emergencia, entre ellos paramédicos quienes certificaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Fiscalía de Michoacán se trasladaron hasta el lugar de los hechos para procesar la escena y recabar indicios para la carpeta de investigación que abrió por homicidio. En tanto, servicios periciales procedieron para el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuál fue el móvil del asesinato y no se reportan personas detenidas por el crimen.

¿Quién era Bernardino Gómez Ávila?

Bernardino Gómez Ávila contaba con un amplio y reconocido historial como mando de seguridad en diversos municipios del estado de Michoacán. Durante su trayectoria, ocupó cargos de alta responsabilidad en zonas de alta complejidad operativa. Entre sus puestos más destacados se encuentran:

Comisario de Seguridad Pública en el municipio de Uruapan.

Director de Seguridad en Ziracuaretiro (en 2017).

Subdirector de Seguridad Pública en Puruándiro (durante el año 2017).

Director de la Policía en Ecuandureo (en el año 2016).

Sobrevivió a un atentado

Esta no es la primera vez que habían atentado contra Gómez Ávila. El 26 de mayo de 2017, Gómez Ávila sobrevivió a un ataque armado mientras circulaba sobre la Autopista Siglo XXI.

En aquella emboscada, aunque él logró salir con vida, resultaron heridos uno de sus hijos y un elemento de su escolta personal, marcando un antecedente de alto riesgo en su carrera policial.