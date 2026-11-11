Calificadoras internacionales reconocen solidez financiera de Tamaulipas en gobierno de Villarreal

En el ámbito de la gestión pública y los indicadores macroeconómicos, las agencias calificadoras Fitch Ratings, HR Ratings, Moody’s y Verum han avalado la solidez de las finanzas estatales de Tamaulipas durante el gobierno de Américo Villarreal Anaya. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad alcanzó un crecimiento económico promedio anual de 2.12% entre el segundo trimestre de 2023 y el primero de 2026, lo que la posiciona en el cuarto lugar nacional de mayor dinamismo en el país, superando a estados de amplia tradición industrial. Asimismo, en el primer trimestre de 2026 registró un incremento del 5.2% en su actividad económica en comparación interanual, ubicándose como el segundo avance más elevado a nivel nacional.

La trayectoria positiva de las evaluaciones financieras alcanzó su punto más reciente en octubre de 2026, cuando la firma HR Ratings elevó la calificación crediticia de Tamaulipas de HR A+ a HR AA- con perspectiva estable. La calificadora detalló que durante 2025 la entidad logró un superávit primario equivalente al 3.3% de sus ingresos totales, cifra superior al 2% alcanzado en 2024. Este comportamiento se sustentó en un alza del 4.8% en los ingresos de libre disposición y una mayor eficiencia recaudatoria. De igual manera, el endeudamiento neto ajustado frente a los ingresos de libre disposición disminuyó del 39.4% al 35.3%, en tanto que el servicio de la deuda descendió del 9% al 6.5%, aunado al crecimiento de 7.1% anual en la inversión destinada a obras públicas.

Al referirse a la consolidación de estos resultados institucionales, el gobernador Américo Villarreal Anaya declaró: “Siento que vamos por el camino correcto y que tenemos que reforzar este trabajo interinstitucional para seguir impulsando la progresión de este gran estado que tenemos la oportunidad de servir, en beneficio de nuestras próximas generaciones”.

El desempeño favorable de la hacienda estatal se alinea a la estrategia ejecutada por la Secretaría de Finanzas, encabezada por Carlos Irán Ramírez González, orientada a preservar la liquidez, prescindir de créditos a corto plazo y aumentar la inversión en seguridad e infraestructura portuaria, carretera, educativa y energética.