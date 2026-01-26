Masar Destination obtiene la certificación LEED Gold for Communities

Este logro refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de comunidades urbanas sostenibles en línea con las mejores prácticas globales. Al equilibrar la calidad de vida, la eficiencia de los recursos y la protección del medio ambiente, se allana el camino hacia un impacto positivo a largo plazo y un futuro más sostenible.

Comentando sobre este logro, el Sr. Yasser Abuateek, director ejecutivo de Umm Al Qura for Development & Construction Company, declaró: "La certificación LEED Gold de Masar Destination confirma nuestra creencia de que las ciudades generan un valor duradero cuando se diseñan como sistemas integrados y centrados en las personas. Este reconocimiento refleja cómo hemos abordado Masar mediante una planificación cuidadosa que prioriza la eficiencia de los recursos, la resiliencia y la calidad de vida a escala comunitaria. También marca un hito importante en nuestro trabajo para entregar destinos urbanos sostenibles que respalden los objetivos de la Visión 2030 del Reino para ciudades más habitables y preparadas para el futuro".

La certificación LEED es una de las certificaciones globales más destacadas para evaluar edificios y comunidades verdes. Es otorgada por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos (USGBC) a las instalaciones que aplican estrictos estándares en áreas como eficiencia energética y de agua, mejora de la calidad del aire interior, gestión de recursos y reducción de emisiones de carbono, mejorando así el desempeño ambiental y logrando un valor añadido para la comunidad.

La certificación se alinea con la Visión 2030 de Arabia Saudí, apoyando los objetivos nacionales de crear entornos urbanos más sostenibles, prósperos y habitables. Como comunidad certificada LEED Gold en la etapa de planificación y diseño, Masar Destination establece un referente para el desarrollo integrado que equilibra la responsabilidad ambiental, la calidad de vida y el impacto urbano a largo plazo.