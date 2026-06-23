Segob acepta mediar con jueces y magistrados jubilados por reclamo de pensiones

La Secretaría de Gobernación aceptó mediar para que sean reconocidos los derechos laborales de un grupo de jueces y magistrados federales jubilados, quienes desde hace más de ocho meses reclaman el pago de indemnizaciones y pensiones conforme a la ley.

Tras arribar en manifestación pacífica a la sede principal de la Secretaría de Gobernación —sitiada desde este martes por personas trans que bloquean el acceso a la dependencia federal—, una comisión de jueces y magistradas, ataviados con togas, logró ser recibida por tres funcionarios de la Unidad de Gobierno de la dependencia durante un encuentro de 40 minutos.

De acuerdo con la magistrada en retiro Elba Sánchez Pozos, de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, se trató de una reunión cordial y respetuosa.

Destacó que los servidores públicos que los atendieron se comprometieron a abrir un canal de comunicación y acercamiento tanto con el Órgano de Administración Judicial como con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a fin de atender las demandas que motivan sus manifestaciones, las cuales se relacionan con el derecho a recibir el pago correspondiente por los años de trabajo al interior del Poder Judicial de la Federación.

“¿Qué nos ofrece la Secretaría de Gobernación a través de estos tres servidores públicos? Canalizar nuestras peticiones, tener un diálogo con el presidente del Órgano de Administración; dejamos nuestros números telefónicos y estaremos en contacto con ellos. No hay por qué suspender nuestras manifestaciones (…) En suma, tenemos la puerta abierta con la Secretaría de Gobernación; sí les interesa nuestro caso, el diálogo es cordial, saben quiénes somos. Quienes nos recibieron —dos de ellos— trabajaron en el Poder Judicial y conocen el sistema”, expuso Elba Sánchez al término de la reunión.

Agregó que también solicitaron un acercamiento con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que carecen de medios de defensa para que sean reconocidos sus derechos laborales.

“Insistimos en que, a diferencia de cualquier gobernado de este país, no tenemos el juicio de amparo a nuestro alcance porque no procede contra actos del Órgano de Administración Judicial”, expuso.

Ante los medios de comunicación, estimó que probablemente en tres semanas vuelvan a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

“Si es preciso, cambiaré la toga por ropa de pato”

Por su parte, magistrados jubilados que acompañaron la manifestación consideraron que, si el diálogo no prospera en la Secretaría de Gobernación, podrían regresar a Palacio Nacional para llamar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“De ser necesario, cambiaríamos la toga por ropa de pato porque pareciera que es necesario protestar violentamente para que reconozcan nuestros derechos.

“No les importa quién tenga la razón y solamente hacen caso cuando hay destrozos, cuando hay afectaciones públicas o a la imagen internacional; parece que solamente así. No importa la justicia ni la legitimidad de tu reclamo, solamente bajo esas condiciones. Si es necesario vestirnos de pato, pues a lo mejor la próxima vez, en lugar de togas, nos ponemos ropa de pato”, expresó la magistrada jubilada María Elena Suárez.

En tanto, Raúl Angulo Garfias, magistrado jubilado, subrayó que “lo único que queremos es ser escuchados por las autoridades competentes, entre ellas la presidenta, y si es necesario llegar a eso, disfrazarnos de algo, disfrazarnos de pato o de alguna otra cosa para ser recibidos por la presidenta y que nos escuche, lo tendremos que hacer”.