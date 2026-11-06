Martí Batres presento ante la Cámara de Diputados 200 logros de transformación del ISSSTE 

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, presentó ante la Comisión de Salud de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados 200 logros alcanzados en los primeros dos años del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hace dos años llegamos al ISSSTE a trabajar y a transformar. Por eso, presentamos un Plan de 25 puntos, con la presidenta Claudia Sheinbaum en aquel entonces, y lo hemos materializado hasta ahora en 200 acciones concretas”, destacó.

En comparecencia conjunta con el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, y los titulares del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, el titular del instituto destacó que estas acciones materializan el Plan de 25 puntos planteado originalmente para la transformación de la institución.

Infraestructura y obras de atención médica

Durante su intervención, detalló la apertura de Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) en Torreón, Coahuila; Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; y Acapulco, Guerrero; así como del Hospital General de Tampico, Tamaulipas, y el rescate del Hospital General “Dr. Carlos Calero Elorduy” en Cuernavaca, Morelos.

Dando fortalecimiento a la atención primaria, informó que se instalaron 150 consultorios que se integrarán al Servicio Universal de Salud (SUS). Añadió que el Instituto recibió en donación dos clínicas con quirófano en Tecámac, Estado de México; una clínica con quirófano de la Secretaría de Marina en Progreso, Yucatán, y una UMF en la Dirección de Aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En materia de obras en proceso y conversiones, anunció:

Construcción del HRAE de Oaxaca, el HG “Dr. Gonzalo Castañeda” en la Ciudad de México, la Clínica Hospital de Cherán y la Clínica Geriátrica de Acapulco.

Conversión de las clínicas de Chetumal y Cancún en hospitales generales (pasando de 20 a 90 camas en Cancún y de 30 a 90 en Chetumal), además de la transformación de la CMF de Pachuca en clínica hospital.

Inversión de 400 millones de pesos para la rehabilitación del HG “Dr. Fernando Ocaranza” en Hermosillo, Sonora.

En materia de equipamiento

Informó la incorporación de 710 ambulancias en sustitución de 486 unidades antiguas; 2 mil 275 camas eléctricas para hospitalización; 927 camillas radiotransparentes para urgencias; 330 camas para cuidados intensivos; mil sillones tipo reposet; 70 autoclaves; 243 electrocardiógrafos; y un acelerador lineal instalado en el HRAE “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos.

Medicamentos y programa La Clínica es Nuestra

Respecto al surtimiento de insumos, el director general indicó que se alcanzó un 97% de abasto en claves y 98% en recetas completas. Para asegurar la entrega de medicamentos faltantes a través de ISSSTETEL, se puso en operación un Centro de Comando, Control y Contacto Ciudadano (C4).

En el ámbito laboral

Destacó la incorporación de 4 mil 78 especialistas, la basificación de 7 mil 605 trabajadores y la renivelación de 51 mil 173 trabajadoras y trabajadores, entre ellos, 26 mil enfermeras, 22 mil trabajadores administrativos y mil 200 trabajadoras sociales. También señaló que 20 mil 917 médicos, enfermeras y paramédicos ampliaron voluntariamente su jornada de seis a ocho horas.

Sobre las prestaciones, resaltó que, después de 34 años, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) volvió a construir vivienda social. Además, se condonaron y congelaron 320 mil créditos problemáticos, se puso en marcha el programa Créditos a Mujeres, con una tasa de interés de 2.5 por ciento, y se ampliaron las opciones de autoproducción de vivienda a terrenos de propiedad social.

PENSIONISSSTE y SUPERISSSTE: Se destacó la tasa de comisión más baja del mercado en afores y la reapertura de 10 tiendas SUPERISSSTE, con un incremento de 248% en ventas.



En cuanto a los préstamos personales, informó que actualmente el Instituto está en condiciones de atender la totalidad de las solicitudes, sin necesidad de recurrir a sorteos para seleccionar a las personas beneficiarias.



Entre otras acciones, destacó la eliminación del refrendo bianual de vigencia de derechos para jubilados y pensionados, la reconstrucción de nueve Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) y el mantenimiento de otras 114.



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