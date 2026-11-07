Alertan por lluvias intensas y tormentas eléctricas en norte de Coahuila

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene una alerta y vigilancia meteorológica ante las lluvias puntuales intensas en la Región Norte de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se prevén acumulados de 75 a 150 milímetros, acompañados de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que estas condiciones son ocasionadas por el Frente Frío número 4, reforzado por una masa de aire frío, en interacción con un canal de baja presión, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical.

Para las próximas 24 horas se prevén las siguientes condiciones en las regiones de Coahuila:

En la Región Norte: lluvias puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros en el noreste de Coahuila. Se mantiene especial atención en Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Zaragoza, Morelos, Nava, Allende, Villa Unión y Guerrero, ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de arroyos y encharcamientos.

Para el domingo 8 de noviembre, se prevé que las lluvias intensas continúen en zonas del norte, noreste y este de Coahuila Foto: Especial

Región Carbonífera: chubascos fuertes localizados, con posibilidad de acumulados puntuales de hasta 50 milímetros, principalmente hacia el norte y oriente de la región.

Región Centro-Desierto: lluvias dispersas, con acumulados generalmente bajos y posibilidad de precipitaciones puntuales de mayor intensidad en sectores del norte y oriente.

Mientras que en la Región Sureste: lluvias aisladas, principalmente en zonas serranas y límites con Nuevo León, con posibilidad de encharcamientos y reducción de visibilidad.

En la Región Laguna: baja probabilidad de precipitaciones significativas, aunque no se descarta lluvia ligera y dispersa.

Asimismo, se pronostica viento de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en las zonas donde se registren las precipitaciones de mayor intensidad.

Para el domingo 8 de noviembre, se prevé que las lluvias intensas continúen en zonas del norte, noreste y este de Coahuila, con acumulados de 75 a 150 milímetros, por lo que se recomienda mantener las medidas preventivas.