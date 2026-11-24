El sistema educativo nacional avanza hacia una transformación con mayor cobertura, apoyos económicos, ampliación de espacios escolares y reconocimiento al magisterio, afirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al comparecer ante la Comisión de Educación del Senado de la República, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario destacó que durante 2026 alrededor de 20 millones de estudiantes de todos los niveles educativos recibirán becas para continuar sus estudios, mientras que la inversión destinada al sector para 2027 aumentará 11 por ciento, hasta alcanzar 1.3 billones de pesos, el monto más alto registrado en la historia del país.

Señaló que la política educativa de la Cuarta Transformación busca garantizar la educación como un derecho, ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes, y reivindicar al magisterio como un actor fundamental del desarrollo social, mediante el reconocimiento de sus derechos, su labor y autonomía profesional.

En materia de infraestructura, informó que durante este año se realizarán 485 acciones para generar más de 156 mil nuevos espacios en educación media superior, entre ellos 31 bachilleratos tecnológicos y 370 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza. La meta del gobierno federal es alcanzar 400 mil nuevos lugares para 2030.

Asimismo, indicó que mediante el programa Mi Derecho, Mi Lugar, 678 mil jóvenes encontraron un espacio para estudiar el bachillerato y 96 por ciento consiguió alguna de sus tres primeras opciones, frente al 49 por ciento que se registraba anteriormente. Para el próximo año, el acceso sin examen se extenderá a las 32 entidades federativas.

En educación superior, Delgado Carrillo reportó la incorporación de 245 mil estudiantes, la apertura de seis sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y otras 14 en proceso. Además, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García llegará a 239 sedes, con el objetivo de generar 800 mil nuevos espacios y alcanzar una cobertura de 55 por ciento en 2030.

Respecto al apoyo a las comunidades escolares, destacó que el programa La Escuela es Nuestra ha intervenido más de 73 mil planteles, en beneficio de 8.8 millones de estudiantes, mientras que se distribuyeron más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos. También resaltó los resultados de Vive saludable, vive feliz, que permitió valorar a 10.9 millones de alumnos de primaria y dar seguimiento médico gratuito.

En el ámbito docente, informó que durante 2026 se concretaron 200 mil basificaciones, con lo que suman 1.2 millones desde 2018. Añadió que los salarios del magisterio aumentaron nueve por ciento este año y 10 por ciento en 2025, con un incremento real superior a 80 por ciento desde 2018. También señaló que más de 160 mil maestros cambiaron su centro de trabajo para acercarse a sus hogares.

Finalmente, anunció la desaparición de la USICAMM y la construcción de un nuevo sistema de ingreso y promoción docente, proceso en el que participaron más de 700 mil maestras y maestros mediante una consulta nacional.

Delgado sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana busca consolidar una educación humanista, científica y crítica, que fortalezca la conciencia histórica, la identidad cultural, la innovación tecnológica y la formación de estudiantes comprometidos con sus comunidades y con el desarrollo soberano del país.