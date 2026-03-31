Marina detiene a 234 personas en 6 días en 5 estados del país

En el marco de la “Operación Sable”, elementos de infantería de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), detuvo a 234 personas por cometer diversos delitos del periodo del 23 al 29 de marzo de 2026 en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

De acuerdo con la Semar, durante estos días el personal naval recorrió 93 mil 957 kilómetros en vehículo y mil 299 kilómetros a pie. Además, se instalaron 748 puestos de control, en los que fueron inspeccionadas seis mil cuatro personas. En el mismo periodo se llevaron a cabo 147 operativos en coordinación con otras autoridades.

Como resultado de estas acciones, la Semar reportó la detención de 234 personas por su probable participación en delitos. También se brindó seguridad perimetral en 20 cateos realizados por instancias ministeriales.

Durante estos días el personal naval recorrió 93 mil 957 kilómetros en vehículo y mil 299 kilómetros a pie. Cortesía

En materia de aseguramientos, la institución indicó que se decomisaron siete armas cortas, un arma larga, ocho cargadores y 215 cartuchos. Asimismo, se aseguraron 38 vehículos y 12 inmuebles.

Respecto a sustancias ilícitas, la dependencia señaló el aseguramiento de aproximadamente mil 33 kilogramos y 623 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina; 1.60 kilogramos y 61 dosis de hierba con características similares a la marihuana; así como cuatro kilogramos y 64 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína.

Como parte de las acciones de proximidad social, se distribuyeron dos mil 456 volantes de denuncia anónima, se impartieron 48 pláticas vecinales y se brindaron 209 atenciones médicas.

Se instalaron 748 puestos de control, en los que fueron inspeccionadas seis mil cuatro personas. Cortesía

fdm