Semar inmoviliza más de 10 millones de cigarros en Lázaro Cárdenas

Elementos de Infantería de Marina, en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), inmovilizaron un cargamento de más de 10 millones de cigarrillos con la marca “Marlboro” localizado dentro de un contenedor en la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La intervención se originó después de que los sistemas aduaneros emitieran una alerta sobre un posible riesgo relacionado con derechos de propiedad intelectual.

A partir de ese momento, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la ANAM mantuvo bajo seguimiento el contenedor desde su llegada al recinto portuario.

Como parte del protocolo de inspección, la carga fue sometida inicialmente a equipos de revisión no intrusiva.

Las imágenes obtenidas mostraron inconsistencias entre el contenido del contenedor y la mercancía asentada en la documentación aduanera, por lo que las autoridades ordenaron su apertura.

Durante la revisión física y ocular, en la que también participó un binomio canino, fueron encontradas 882 cajas de cartón con cigarrillos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cargamento contenía 10 millones 854 mil cigarrillos, pese a que la documentación presentada para su traslado señalaba que el contenedor transportaba vasos de vidrio.

En la inspección únicamente fueron contabilizadas 70 cajas con la mercancía declarada.

Ante la diferencia detectada, las autoridades registraron el aseguramiento en el sistema correspondiente para dar aviso al propietario o representante legal de la marca y determinar una eventual vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

Los cigarrillos quedaron bajo resguardo dentro del recinto fiscalizado del puerto de Lázaro Cárdenas, mientras las autoridades desarrollan el procedimiento administrativo previsto en la normatividad aplicable.