Marina asegura 650 kilos de metanfetamina y detienen a dos en Puebla

Durante un operativo realizado en Atempan, Puebla, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) detuvieron a dos personas y aseguraron 650 kilos de metanfetamina y mil 200 litros de ácido fenilacético, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Se detalló que con el apoyo de las policías municipales se realizó el operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio en el que, además de las sustancias aseguradas, se decomisaron insumos y equipo especializado utilizado para la elaboración de la droga sintética.

También se identificaron diversas sustancias de uso dual, entre ellas, 275 kilos de cloro granulado, 4 mil litros de cloruro de calcio, 150 kilos de ácido cianoacético, 425 kilos de ácido tartárico, 725 kilos de hidróxido de sodio, 55 kilos de peróxido de dicumilo y 27 kilos de aluminio.

Durante el operativo realizado el pasado 6 de noviembre, el personal naval aseguró cuatro reactores de destilación con capacidad de mil litros cada uno; una centrifugadora, una mezcladora con capacidad de mil litros, un colector de 100 litros, 17 tinas de diferentes capacidades y cuatro ollas de peltre.

También se aseguraron 22 tanques de gas de 30 kilos, cuatro hornillas, una báscula, una carretilla, seis palas, 15 tambos vacíos de 200 litros, 20 cubetas vacías de 20 litros, cinco bidones con agua, un remolque y dos fosas de desecho.

El Gabinete de Seguridad indicó que las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúan las diligencias a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).