La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 15 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 15 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

8:09 Horas | Detención de exdirector de Pemex muestra que nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, es muestra que el gobierno no protege a nadie si viola la ley y menos si hay violencia contra las mujeres y ya es trabajo de las fiscalías y el juez determinar bajo qué proceso tiene que seguir luego de que el exfuncionario saliera ayer de prisión para continuar el proceso en su contra por violencia familiar en libertad.

"La propia detención de Víctor muestra que independientes de la amistad, los cargos, tiene que cumplirse con la ley. Ya la fiscalía de Morelos determina bajo qué procedimientos el juez y su pareja o expareja, bajo qué procedimiento, tiene que seguir él.

"El sólo hecho de su detención muestra que nunca vamos a proteger a nadie si vitola la ley y menos si hay violación, abuso, violencia contra las mujeres", dijo la presidenta.

7:42 Horas | Sheinbaum enviará iniciativa para sanción del feminicidio; propone penas de 50 a 70 años

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará hoy al Congreso la iniciativa de Ley general para prevenir, investigar, sancionar el feminicidio, a fin de que en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre los legisladores la analicen y aprueben, a fin de homologar el tipo penal en el país para se investigue de la misma manera el feminicidio y haya cero impunidad y por parte de las fiscalías exista un trabajo igual en todas las entidades.

La iniciativa que será enviada contempla la homologación de la pena para quien cometa este delito de 50 a 70 años de prisión y se establecen 19 agravantes para aumentar la pena, además de que también se especifican 10 razones de género, incluye responsabilidades adicionales como la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios, entre otras, y se especifica que es un delito que no puede preescribir y tampoco proceden criterios de oportunidad, conmutación de la pena o amnistía, explicó Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.

Mañanera de Sheinbaum hoy 15 de julio: Video completo