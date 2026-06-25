¡Mare! 16 municipios de Yucatán se quedarán sin luz hoy; ¿cuál es la razón?

Miles de habitantes de 16 municipios del estado de Yucatán enfrentarán una suspensión programada del suministro eléctrico este jueves 25 de junio de 2026 por poco más de siete horas.

De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) esta interrupción será debido a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa en la infraestructura de distribución de energía.

De acuerdo con los avisos difundidos por autoridades locales y medios locales, los cortes están previstos entre las 08:00 y las 15:00 horas, aunque la duración podría extenderse dependiendo de las condiciones de los trabajos en campo.

Esta interrupción será debido a trabajos de mantenimiento que realizará la empresa en la infraestructura de distribución de energía. Especial IA / Fernando Dávila

¿Cuáles serán los municipios afectados?

Según la información disponible, las labores se concentrarán en la zona de influencia de la Subestación Acanceh y forman parte de acciones preventivas para fortalecer la red eléctrica y mejorar la confiabilidad del servicio en la región.

Las localidades que permanecerán sin energía eléctrica son:

Acanceh

Acanceh Canicab

Chinquilá

Chunkanán

Cuzamá

Dzitina

Eknacán

Homún

Kampepén

Nohchakán

Petectunich

Sabacché

San Antonio Sacchich

San Isidro Ochil

Tepich Carrillo

Ticopó

Ante esta situación, las autoridades municipales y la propia CFE han recomendado a la población tomar previsiones ante la interrupción temporal del suministro, especialmente en actividades relacionadas con el almacenamiento de alimentos, el funcionamiento de equipos electrónicos y el abastecimiento de agua potable, ya que en varias comunidades los sistemas de bombeo dependen de la energía eléctrica.

Entre las recomendaciones destacan: