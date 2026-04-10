Manuel Cossío lleva a Talent Land un sistema de diseño de vida ante la crisis de propósito de las nuevas generaciones

Ciudad de México · Redacción Excélsior

En su primera edición celebrada en la Ciudad de México —tras ocho años de sede en Guadalajara—, Talent Land México 2026 convocó en Expo Santa Fe a más de 40 mil asistentes y 500 ponentes en tres días de actividades distribuidas en ocho foros temáticos. El evento, respaldado por la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina y organizado por Talent Network, se ha consolidado como la plataforma de mayor escala en materia de tecnología, emprendimiento e industrias creativas en América Latina.

En ese contexto, el empresario Manuel Cossío presentó la tarde del miércoles en el pabellón Creator Land la metodología CREATE, un sistema de transformación personal y profesional que articula seis pilares —Claridad, Resiliencia, Ejecución, Autenticidad, Transformación y Empoderamiento— aplicados sobre seis sistemas de vida: Identidad, Proyecto Profesional, Finanzas, Salud, Relaciones y Tiempo. Fue la primera presentación pública extensa del modelo ante una audiencia masiva.

Cossío acredita 27 años de trayectoria en sectores que van de la producción de eventos culturales a la consultoría estratégica de alto nivel para gobiernos y corporativos en México y Estados Unidos. Esa experiencia constituye, según él mismo explicó en el escenario, tanto el origen como la prueba de la metodología: durante más de dos décadas ejecutó con precisión proyectos ajenos sin haber diseñado con el mismo rigor el suyo propio.

Era un estratega brillante para proyectos ajenos. Pero nunca lo fui para mi propia vida", dijo ante la sala.

El diagnóstico

La ponencia introdujo el concepto del piloto automático como categoría analítica aplicable no solo a individuos en crisis sino, más relevantemente, a profesionales y ejecutivos que acumulan logros sin que estos respondan a una arquitectura consciente de vida. El argumento central es que el problema de fondo no es una crisis de empleo ni de habilidades técnicas, sino una crisis de diseño: la ausencia de un sistema personal que preceda y oriente la toma de decisiones estratégicas.

Nadie nos enseñó a diseñar nuestra vida antes de vivirla", afirmó. La herramienta que propone para resolver esa brecha es el Whitepaper Personal: un documento fundacional análogo al que las organizaciones producen antes de operar, que define identidad, propósito, sistemas de vida y métricas de avance con anterioridad a cualquier decisión de negocio, carrera o contenido.

El fenómeno generacional

La dimensión más significativa de la sesión no ocurrió en el escenario sino al terminar. Varios estudiantes universitarios próximos a graduarse se acercaron al ponente para exponer situaciones que reflejan una tensión estructural bien documentada en el mercado laboral mexicano: inserción en empleos no vinculados a la formación académica, elecciones vocacionales tomadas sin claridad de propósito, y una búsqueda activa de modelos que permitan construir una vida profesional autónoma y sostenible.

En el marco de la Creator Economy —valuada en 250 mil millones de dólares con proyección de 480 mil millones para 2027 de acuerdo con Goldman Sachs, y de la cual menos del 5% de sus más de 300 millones de participantes logra construir negocios sostenibles—, Cossío plantea que la viabilidad económica de una carrera como creador depende menos de la acumulación de audiencia y más de la claridad con que se construye valor desde la identidad propia.

No se trata de acumular seguidores. Se trata de convertir tu audiencia en clientes. No de ser famoso. De ser valioso."

El ecosistema

La ponencia en Talent Land se inscribe en el desarrollo de un ecosistema más amplio. Game Changers, el podcast que Cossío conduce desde junio de 2025, se aproxima a su primer aniversario con 47 episodios y un catálogo de invitados que incluye a figuras como Mauricio Abaroa, exmánager de Luis Miguel y cofundador de la Academia Latina de la Grabación; Coleen Haynes, exmánager de Christina Aguilera con trayectoria en producciones de Beyoncé y Rihanna; Carlos Alazraki, pionero de la publicidad creativa en México; Alberto Lati, periodista deportivo; Mario de la Rosa, responsable de la transformación digital de Televisa; y Jorge Mondragón, representante artístico de Gael García Bernal y Diego Luna, entre otros.

Talent Land 2026 reunió en su cartel a figuras como Roberto Martínez, Farid Dieck, Jordi Wild, Javier Santaolalla, Vilma Núñez y Ophelia Pastrana, entre cientos de especialistas en tecnología, negocios e industrias creativas. En ese contexto, Cossío eligió el ángulo más ajeno a las tendencias y quizás el más urgente: la pregunta que precede a cualquier habilidad o herramienta. La que el mercado laboral no puede responder por nadie.

El libro CREATE se encuentra en desarrollo con publicación prevista en 2027. Game Changers con Manuel Cossío está disponible en Spotify y YouTube con nuevos episodios cada semana.

@CossioMx · manuelcossio.com