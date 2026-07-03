La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 3 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 3 de julio de 2026 desde Michoacán, donde está acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de julio: Video completo

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8:35 Horas | Hay pruebas de que hermana de Lozoya participó en fraude de Agronitrogenados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pruebas de que Gilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, participó en el fraude de Agronitrogenados y desde la gestión del exfiscal Alejandro Gertz Manero contaba con una orden de aprehensión pendiente que se ejecutó una vez que regresó al país.

"No tiene nada que ver con un asunto político, nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre y es que la fiscal informa al gabinete de seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsabilidades de esta persona", comentó.

7:49 Horas | Suman mil 300 detenidos en Michoacán por delitos de alto impacto

En lo que va del sexenio, del 1 de octubre de 2024 a 15 de junio de 2026, fuerzas federales en coordinación con el estado han detenido a mil 300 personas por delitos de alto impacto en Michoacán, entre ellos objetivos prioritarios y generadores de violencia en la entidad, además de que se han dado fuertes golpes para combatir la extorsión a limoneros y aguacateros, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El funcionario federal detalló que en ese mismo lapso de tiempo se han decomisado mil 400 armas, más de 215 mil cartuchos y 6 mi 600 cargadores, además de que han asegurado 35 toneladas de droga y el Ejército y la Marina han destruido 30 laboratorios y 12 áreas de concentración que eran utilizadas para producción de metanfetaminas. Entre las detenciones relevantes mencionó la captura de Ernesto Rafael 'N', Sierra 1, cuya organización criminal tenía presencia en el oriente de Michoacán.