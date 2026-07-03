Sheinbaum pronostica triunfo de México ante Inglaterra en el Mundial y lanza llamado a la afición

‘¿Y si, sí?’ Desde la Meseta Purépecha en Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anticipó el triunfo de México sobre la selección de Inglaterra el próximo domingo en el marco de la justa mundialista, aunque no hizo público cuál será el marcador.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo de la Selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad”, señaló.

El llamado de Sheinbaum: Celebrar sin tumultos y con moderación

La mandataria llamó a celebrar el próximo domingo en la Ciudad de México y en todas las entidades del país con responsabilidad, en grupo y de manera individual, a fin de evitar tumultos que pongan en riesgo la integridad de las personas.

La presidenta Claudia Sheinbaum vio el partido de México vs Ecuador en el Parque Tezozómoc. Foto: Cuartoscuro

“También hay una responsabilidad individual. Y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno un lugar, pues orientarnos a otro sitio.

“Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, pues que veamos y escuchemos la información que dan las autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad”, dijo Sheinbaum Pardo.

La jefa del Ejecutivo federal llamó a celebrar sin consumir bebidas alcohólicas en exceso a fin de no poner en riesgo a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean.

Durante el operativo desplegado con motivo del encuentro entre México y Ecuador, autoridades aseguraron 6 mil 528 latas de cerveza y 151 botellas de alcohol. Foto: Cuartoscuro

“Entonces, a todos los que celebran el triunfo de la selección, pues también tomar con medida, evitar los abusos del alcohol.

“Y es importante repetirlo, es actuar con responsabilidad. Si hay una zona ya con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar, dirigirse a otro lugar y afortunadamente, pues hay muchas pantallas”, expresó la mandataria.

Sheinbaum y su amor por Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su afecto por Michoacán, en especial por la Meseta Purépecha, lugar en el que estuvo durante sus estudios universitarios en la carrera de Física y recordó que su tesis de licenciatura fue sobre la creación de estufas eficientes de leña, inspiradas en la cocina tradicional de la región.

“Y el trabajo que yo hice para realizar mi tesis de licenciatura fue justamente mejorar la manera en que se cocina de manera tradicional o la forma en que se cocina tradicionalmente, que son las tres piedras por un estufa eficiente de leña.

“En aquel entonces hicimos algunas estufas, se quedaron en algunas comunidades y ahora la Secretaría de Energía retomó este proyecto junto con la UNAM”, dijo la presidenta.

Expresó que las comunidades originarias muestran apego a la cocina tradicional, pero ello se debe hacer sin riesgos para la salud como el que representa el humo, y para ello el gobierno federal está invirtiendo en la fabricación de estufas eficientes de leña.

“Para que aquellas comunidades que aún cocinan con leña y que difícilmente van a trasladar todo su consumo al gas LP o al gas porque desean seguir consumiendo leña, sobre todo para hacer tortillas. puedan tener una estufa más eficiente que evite que el humo afecte a las mujeres que están en la cocina.

“Entonces, es un proyecto que se está desarrollando y pues vamos muy avanzados, entre otros, eso es lo que vamos a visitar el día de hoy en el Plan Michoacán”, indicó la mandataria federal.