Explota pipa en la autopista Puente de Ixtla-Iguala; cierran la vía en ambos sentidos

La tarde de este viernes, la autopista Puente de Ixtla - Iguala fue cerrada a la circulación tras un aparatoso accidente que culminó en la explosión y fuerte incendio de una pipa cargada con combustible.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 38, en las inmediaciones del poblado Platanillo, perteneciente al municipio de Iguala.

De acuerdo con los primeros reportes en la zona, el percance se originó cuando la pipa, que circulaba cerca de las zonas de Los Amates y Buenavista, volcó al tomar una curva.

El impacto provocó el derrame de combustible y una violenta explosión posterior. Lamentablemente, la onda expansiva y las llamas alcanzaron a por lo menos tres vehículos particulares que circulaban muy cerca de la unidad de carga, los cuales también terminaron envueltos en fuego.

Servicios de emergencia continúan trabajando en la autopista Puente de Ixtla-Iguala tras la explosión de la pipa. Especial

Reporte de heridos y labores de emergencia

Ante la magnitud de la emergencia, se desplegó un fuerte operativo en el kilómetro 38 conformado por:

Elementos de Protección Civil de Guerrero.

Cuerpos de Bomberos.

Elementos del Ejército mexicano.

Guardia Nacional.

Aunque las autoridades no han emitido un saldo oficial sobre personas fallecidas, de manera extraoficial se reportan al menos cinco personas lesionadas con quemaduras. Las cuadrillas de emergencia continúan trabajando a marchas forzadas para sofocar en su totalidad el fuego, el cual se ha prolongado por varias horas.

Se prevé que el cierre de la autopista sea prolongado, ya que, una vez apagadas las llamas, deberán iniciarse las labores de enfriamiento, remoción de escombros y peritaje.

Rutas alternas y desvíos de Capufe

Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha implementado un operativo para evitar mayores embotellamientos en la zona de desastre. El tránsito vehicular está siendo desviado hacia la carretera libre a través de dos puntos estratégicos:

Dirección Puente de Ixtla: Desvío habilitado a la altura de la plaza de cobro Iguala.

Desvío habilitado a la altura de la plaza de cobro Iguala. Dirección Iguala: Desvío habilitado a la altura del kilómetro 25, en el poblado de Zacapalco.

Se recomienda a todos los automovilistas extremar precauciones, ceder el paso a los vehículos de rescate y contemplar tiempos de traslado mucho mayores debido a la saturación de las rutas alternas.