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Explota pipa en la autopista Puente de Ixtla-Iguala; cierran la vía en ambos sentidos

Una inmensa columna de humo negro, visible a varios kilómetros de distancia, alertó a los pobladores y automovilistas de la región.

Por: Jimena Campuzano

Imagen de una fuerte explosión de una pipa de combustible en el km 38 de la autopista Puente de Ixtla-Iguala, cerca de Platanillo, Guerrero. Múltiples vehículos están en llamas y una gran columna de humo negro se eleva. Un soldado observa la escena.
Primeras imágenes de la explosión y el incendio que cerró la Autopista Puente de Ixtla - Iguala en el kilómetro 38, tras la volcadura de una pipa cargada con combustible.Captura de pantalla

La tarde de este viernes, la autopista Puente de Ixtla - Iguala fue cerrada a la circulación tras un aparatoso accidente que culminó en la explosión y fuerte incendio de una pipa cargada con combustible.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 38, en las inmediaciones del poblado Platanillo, perteneciente al municipio de Iguala.

De acuerdo con los primeros reportes en la zona, el percance se originó cuando la pipa, que circulaba cerca de las zonas de Los Amates y Buenavista, volcó al tomar una curva.

El impacto provocó el derrame de combustible y una violenta explosión posterior. Lamentablemente, la onda expansiva y las llamas alcanzaron a por lo menos tres vehículos particulares que circulaban muy cerca de la unidad de carga, los cuales también terminaron envueltos en fuego.

Un bombero de Protección Civil de Guerrero, México, camina por una carretera de montaña de dos carriles con asfalto dañado y pequeñas llamas en los bordes, dirigiéndose hacia un intenso incendio de vehículos y vegetación en la distancia. Una gran columna de humo negro denso se eleva desde el fuego. La colina de la izquierda está completamente carbonizada.
Servicios de emergencia continúan trabajando en la autopista Puente de Ixtla-Iguala tras la explosión de la pipa.Especial

Reporte de heridos y labores de emergencia

Ante la magnitud de la emergencia, se desplegó un fuerte operativo en el kilómetro 38 conformado por:

  • Elementos de Protección Civil de Guerrero.
  • Cuerpos de Bomberos.
  • Elementos del Ejército mexicano.
  • Guardia Nacional.

Aunque las autoridades no han emitido un saldo oficial sobre personas fallecidas, de manera extraoficial se reportan al menos cinco personas lesionadas con quemaduras. Las cuadrillas de emergencia continúan trabajando a marchas forzadas para sofocar en su totalidad el fuego, el cual se ha prolongado por varias horas.

Se prevé que el cierre de la autopista sea prolongado, ya que, una vez apagadas las llamas, deberán iniciarse las labores de enfriamiento, remoción de escombros y peritaje.

Rutas alternas y desvíos de Capufe

Caminos y Puentes Federales (Capufe) ha implementado un operativo para evitar mayores embotellamientos en la zona de desastre. El tránsito vehicular está siendo desviado hacia la carretera libre a través de dos puntos estratégicos:

  • Dirección Puente de Ixtla: Desvío habilitado a la altura de la plaza de cobro Iguala.
  • Dirección Iguala: Desvío habilitado a la altura del kilómetro 25, en el poblado de Zacapalco.

Se recomienda a todos los automovilistas extremar precauciones, ceder el paso a los vehículos de rescate y contemplar tiempos de traslado mucho mayores debido a la saturación de las rutas alternas.

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